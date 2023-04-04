https://ria.ru/20230404/strelba-1862786116.html

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом - РИА Новости, 04.04.2023

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом

Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в Светлогорске Калининградской области и ранившего двоих человек, сообщила пресс-служба УМВД по... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T01:02

2023-04-04T01:02

2023-04-04T01:02

происшествия

калининградская область

россия

светлогорск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в Светлогорске Калининградской области и ранившего двоих человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону. Ранее сообщалось, что в Светлогорске под Калининградом 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек, после чего скрылся с места преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух лиц"), а также статье 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. "Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МО МВД России "Светлогорский", УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии по горячим следам задержали 63-летнего мужчину, выстрелившего в двоих жителей Светлогорска", - сообщили в полиции. Инцидент произошел вечером в понедельник в здании по улице Калининградский проспект. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления. Потерпевшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сообщается, что в ближайшее время мужчина будет передан сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий.

https://ria.ru/20230403/strelba-1862744770.html

https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

калининградская область

россия

светлогорск

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происшествия, калининградская область, россия, светлогорск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)