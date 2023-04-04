Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/strelba-1862786116.html
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом - РИА Новости, 04.04.2023
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом
Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в Светлогорске Калининградской области и ранившего двоих человек, сообщила пресс-служба УМВД по... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T01:02
2023-04-04T01:02
происшествия
калининградская область
россия
светлогорск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в Светлогорске Калининградской области и ранившего двоих человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону. Ранее сообщалось, что в Светлогорске под Калининградом 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек, после чего скрылся с места преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух лиц"), а также статье 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. "Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МО МВД России "Светлогорский", УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии по горячим следам задержали 63-летнего мужчину, выстрелившего в двоих жителей Светлогорска", - сообщили в полиции. Инцидент произошел вечером в понедельник в здании по улице Калининградский проспект. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления. Потерпевшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сообщается, что в ближайшее время мужчина будет передан сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий.
https://ria.ru/20230403/strelba-1862744770.html
https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html
калининградская область
россия
светлогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, россия, светлогорск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Светлогорск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в агентстве недвижимости под Калининградом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в Светлогорске Калининградской области и ранившего двоих человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Светлогорске под Калининградом 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек, после чего скрылся с места преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух лиц"), а также статье 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Великом Новгороде конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой
Вчера, 18:52
"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МО МВД России "Светлогорский", УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии по горячим следам задержали 63-летнего мужчину, выстрелившего в двоих жителей Светлогорска", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел вечером в понедельник в здании по улице Калининградский проспект. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления. Потерпевшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
«
"Полицейские в кратчайшие сроки установили маршрут передвижения злоумышленника и задержали его. На месте преступления изъято оружие марки "Глок", из которого злоумышленник предположительно произвел выстрелы", - рассказали в полиции.
Сообщается, что в ближайшее время мужчина будет передан сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
28 марта, 18:00
 
ПроисшествияКалининградская областьРоссияСветлогорскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала