Полиция задержала подозреваемого в стрельбе под Калининградом
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в агентстве недвижимости под Калининградом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 апр - РИА Новости. Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в Светлогорске Калининградской области и ранившего двоих человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Светлогорске под Калининградом 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек, после чего скрылся с места преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух лиц"), а также статье 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ.
"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из МО МВД России "Светлогорский", УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии по горячим следам задержали 63-летнего мужчину, выстрелившего в двоих жителей Светлогорска", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел вечером в понедельник в здании по улице Калининградский проспект. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления. Потерпевшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
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"Полицейские в кратчайшие сроки установили маршрут передвижения злоумышленника и задержали его. На месте преступления изъято оружие марки "Глок", из которого злоумышленник предположительно произвел выстрелы", - рассказали в полиции.
Сообщается, что в ближайшее время мужчина будет передан сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий.