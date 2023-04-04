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Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул
Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул - РИА Новости, 04.04.2023
Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул
Первый с 2021 года чартерный рейс из Москвы в Стамбул отправится 7 апреля. Полеты будет выполнять турецкая авиакомпания Tailwind Airlines, говорится в сообщении РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:01
2023-04-04T15:01
2023-04-04T15:01
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туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Первый с 2021 года чартерный рейс из Москвы в Стамбул отправится 7 апреля. Полеты будет выполнять турецкая авиакомпания Tailwind Airlines, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ассоциации уточнили РИА Новости, что до этого чартерные рейсы в Стамбул из России в последний раз отправлялись в 2021 году. Там также сообщили, что блоки мест на бортах взяли два крупных российских туроператора. Рейсы из Москвы будут отправляться два раза в неделю с постепенным увеличением до пяти раз. "Tailwind Airlines зимой 2023 года будет летать в Стамбул ежедневно, а в 2024 году полетит и в Анталью", — добавили в ассоциации.По данным АТОР, турпакет в Стамбул на шесть ночей с вылетом 14 апреля можно забронировать от 82 тысяч рублей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками.В ассоциации добавили, что на рейсы Tailwind Airlines можно приобрести только билеты. Стоимость перелета туда-обратно составит более 39 тысячи рублей на человека.
https://ria.ru/20230331/turtsiya-1862212054.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь
Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул
АТОР: первый с начала пандемии чартерный рейс из Москвы в Стамбул отправится 7 апреля
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Первый с 2021 года чартерный рейс из Москвы в Стамбул отправится 7 апреля. Полеты будет выполнять турецкая авиакомпания Tailwind Airlines, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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"Уже в эту пятницу, 7 апреля, из Внуково стартует первый после долгого перерыва чартерный рейс из Москвы в Стамбул. Его будет выполнять новая для российского рынка турецкая авиакомпания Tailwind Airlines, для которой это первый рейс из России", — рассказали в АТОР.
В ассоциации уточнили РИА Новости, что до этого чартерные рейсы в Стамбул из России в последний раз отправлялись в 2021 году. Там также сообщили, что блоки мест на бортах взяли два крупных российских туроператора.
Рейсы из Москвы будут отправляться два раза в неделю с постепенным увеличением до пяти раз. "Tailwind Airlines зимой 2023 года будет летать в Стамбул ежедневно, а в 2024 году полетит и в Анталью", — добавили в ассоциации.
По данным АТОР, турпакет в Стамбул на шесть ночей с вылетом 14 апреля можно забронировать от 82 тысяч рублей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками.
В ассоциации добавили, что на рейсы Tailwind Airlines можно приобрести только билеты. Стоимость перелета туда-обратно составит более 39 тысячи рублей на человека.
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