https://ria.ru/20230404/stambul-1862914146.html

Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул

Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул - РИА Новости, 04.04.2023

Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул

Первый с 2021 года чартерный рейс из Москвы в Стамбул отправится 7 апреля. Полеты будет выполнять турецкая авиакомпания Tailwind Airlines, говорится в сообщении РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:01

2023-04-04T15:01

2023-04-04T15:01

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Первый с 2021 года чартерный рейс из Москвы в Стамбул отправится 7 апреля. Полеты будет выполнять турецкая авиакомпания Tailwind Airlines, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ассоциации уточнили РИА Новости, что до этого чартерные рейсы в Стамбул из России в последний раз отправлялись в 2021 году. Там также сообщили, что блоки мест на бортах взяли два крупных российских туроператора. Рейсы из Москвы будут отправляться два раза в неделю с постепенным увеличением до пяти раз. "Tailwind Airlines зимой 2023 года будет летать в Стамбул ежедневно, а в 2024 году полетит и в Анталью", — добавили в ассоциации.По данным АТОР, турпакет в Стамбул на шесть ночей с вылетом 14 апреля можно забронировать от 82 тысяч рублей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками.В ассоциации добавили, что на рейсы Tailwind Airlines можно приобрести только билеты. Стоимость перелета туда-обратно составит более 39 тысячи рублей на человека.

https://ria.ru/20230331/turtsiya-1862212054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь