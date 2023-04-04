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"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 04.04.2023 (обновлено: 16:46 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/ssha-1862955409.html
"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера
"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера - РИА Новости, 04.04.2023
"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера
США дорого заплатят за решение Белого дома "любой ценой" поддерживать проигрывающую Украину, написал в статье для The American Conservative бывший советник... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:16
2023-04-04T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США дорого заплатят за решение Белого дома "любой ценой" поддерживать проигрывающую Украину, написал в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией, должен пройти обследование или как минимум нуждается в серьезной психиатрической помощи", — написал он.По словам военного, несмотря на западную помощь, Украина проигрывает в борьбе с Россией, а американская финансовая система тем временем находится под угрозой катастрофического краха."Если американцы не потребуют смены вектора во внешней политике сейчас, &lt;….&gt; они передадут свою жизнь и доходы под контроль вашингтонской элиты, которая тратит деньги на опасную прокси-войну против России", — добавил Макгрегор.Он также обратил внимание на то, что ситуация на границе с Мексикой требует серьезного вмешательства федеральных властей, а регулярная армия оказалась в весьма дряхлой форме. Если президент Джо Байден продолжит игнорировать внутренние проблемы, значит, он ставит нескончаемый приток финансирования в оборонный сектор выше потребностей простых граждан, заключил Макгрегор.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден
"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера

Полковник Макгрегор: финансирование конфликта на Украине приведет США к полному упадку

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США дорого заплатят за решение Белого дома "любой ценой" поддерживать проигрывающую Украину, написал в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией, должен пройти обследование или как минимум нуждается в серьезной психиатрической помощи", — написал он.
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НАТО увязла на Украине по горло
Вчера, 08:00
По словам военного, несмотря на западную помощь, Украина проигрывает в борьбе с Россией, а американская финансовая система тем временем находится под угрозой катастрофического краха.
"Если американцы не потребуют смены вектора во внешней политике сейчас, <….> они передадут свою жизнь и доходы под контроль вашингтонской элиты, которая тратит деньги на опасную прокси-войну против России", — добавил Макгрегор.
Он также обратил внимание на то, что ситуация на границе с Мексикой требует серьезного вмешательства федеральных властей, а регулярная армия оказалась в весьма дряхлой форме. Если президент Джо Байден продолжит игнорировать внутренние проблемы, значит, он ставит нескончаемый приток финансирования в оборонный сектор выше потребностей простых граждан, заключил Макгрегор.
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