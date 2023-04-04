https://ria.ru/20230404/ssha-1862955409.html

"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера

"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера - РИА Новости, 04.04.2023

"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера

США дорого заплатят за решение Белого дома "любой ценой" поддерживать проигрывающую Украину, написал в статье для The American Conservative бывший советник... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:16

2023-04-04T16:16

2023-04-04T16:46

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США дорого заплатят за решение Белого дома "любой ценой" поддерживать проигрывающую Украину, написал в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией, должен пройти обследование или как минимум нуждается в серьезной психиатрической помощи", — написал он.По словам военного, несмотря на западную помощь, Украина проигрывает в борьбе с Россией, а американская финансовая система тем временем находится под угрозой катастрофического краха."Если американцы не потребуют смены вектора во внешней политике сейчас, <….> они передадут свою жизнь и доходы под контроль вашингтонской элиты, которая тратит деньги на опасную прокси-войну против России", — добавил Макгрегор.Он также обратил внимание на то, что ситуация на границе с Мексикой требует серьезного вмешательства федеральных властей, а регулярная армия оказалась в весьма дряхлой форме. Если президент Джо Байден продолжит игнорировать внутренние проблемы, значит, он ставит нескончаемый приток финансирования в оборонный сектор выше потребностей простых граждан, заключил Макгрегор.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, россия, джо байден