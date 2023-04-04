"К психиатру его!" Решение Байдена по Украине смутило американского офицера
Полковник Макгрегор: финансирование конфликта на Украине приведет США к полному упадку
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США дорого заплатят за решение Белого дома "любой ценой" поддерживать проигрывающую Украину, написал в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией, должен пройти обследование или как минимум нуждается в серьезной психиатрической помощи", — написал он.
По словам военного, несмотря на западную помощь, Украина проигрывает в борьбе с Россией, а американская финансовая система тем временем находится под угрозой катастрофического краха.
"Если американцы не потребуют смены вектора во внешней политике сейчас, <….> они передадут свою жизнь и доходы под контроль вашингтонской элиты, которая тратит деньги на опасную прокси-войну против России", — добавил Макгрегор.
Он также обратил внимание на то, что ситуация на границе с Мексикой требует серьезного вмешательства федеральных властей, а регулярная армия оказалась в весьма дряхлой форме. Если президент Джо Байден продолжит игнорировать внутренние проблемы, значит, он ставит нескончаемый приток финансирования в оборонный сектор выше потребностей простых граждан, заключил Макгрегор.