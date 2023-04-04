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Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии - РИА Новости, 04.04.2023
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11:49 04.04.2023 (обновлено: 12:45 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/srok-1862854378.html
Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии
Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии - РИА Новости, 04.04.2023
Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии
Ростовский областной суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который планировал участвовать в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:49
2023-04-04T12:45
происшествия
волгоградская область
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который планировал участвовать в военных действиях на территории Украины против ВС РФ и обвинялся в совершении госизмены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Следственным подразделением ФСБ России в отношении Никифорова были возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, госизмена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ."Назначить Никифорову наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья.Противоправная деятельность Никифорова была пресечена ФСБ в декабре 2022 года. Оперативники установили, что волгоградец прибыл на территорию Ростовской области с целью пересечь государственную границу и вступить в ряды украинских военных для участия в боевых действиях против России. При задержании у Никофорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с украинскими войсками, костюм "горка Таслан", мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
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происшествия, волгоградская область, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Волгоградская область, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии

В Ростове-на-Дону обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который планировал участвовать в военных действиях на территории Украины против ВС РФ и обвинялся в совершении госизмены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следственным подразделением ФСБ России в отношении Никифорова были возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, госизмена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ.
"Назначить Никифорову наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья.
Противоправная деятельность Никифорова была пресечена ФСБ в декабре 2022 года. Оперативники установили, что волгоградец прибыл на территорию Ростовской области с целью пересечь государственную границу и вступить в ряды украинских военных для участия в боевых действиях против России. При задержании у Никофорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с украинскими войсками, костюм "горка Таслан", мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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ПроисшествияВолгоградская областьРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
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