https://ria.ru/20230404/srok-1862854378.html

Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии

Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии - РИА Новости, 04.04.2023

Обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года колонии

Ростовский областной суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который планировал участвовать в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:49

2023-04-04T11:49

2023-04-04T12:45

происшествия

волгоградская область

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который планировал участвовать в военных действиях на территории Украины против ВС РФ и обвинялся в совершении госизмены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Следственным подразделением ФСБ России в отношении Никифорова были возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, госизмена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ."Назначить Никифорову наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья.Противоправная деятельность Никифорова была пресечена ФСБ в декабре 2022 года. Оперативники установили, что волгоградец прибыл на территорию Ростовской области с целью пересечь государственную границу и вступить в ряды украинских военных для участия в боевых действиях против России. При задержании у Никофорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с украинскими войсками, костюм "горка Таслан", мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоградская область, ростовская область, ростов-на-дону