https://ria.ru/20230404/spetssluzhby-1862845069.html

Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии

Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023

Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами Белоруссии и России установлено полное доверие. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:22

2023-04-04T11:22

2023-04-04T11:36

россия

белоруссия

сергей нарышкин

александр лукашенко

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

кгб белоруссии

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами Белоруссии и России установлено полное доверие."Я бы хотел подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный взаимный интерес. Что-то есть у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействия в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед нашим двумя странами, перед Союзным государством. У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться", - сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По словам Нарышкина, сегодня состоится совместное заседание коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, кгб белоруссии