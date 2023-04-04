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Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023
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11:22 04.04.2023 (обновлено: 11:36 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/spetssluzhby-1862845069.html
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами Белоруссии и России установлено полное доверие. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:22
2023-04-04T11:36
россия
белоруссия
сергей нарышкин
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
кгб белоруссии
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами Белоруссии и России установлено полное доверие."Я бы хотел подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный взаимный интерес. Что-то есть у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействия в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед нашим двумя странами, перед Союзным государством. У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться", - сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По словам Нарышкина, сегодня состоится совместное заседание коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.
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россия, белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, кгб белоруссии
Россия, Белоруссия, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность, КГБ Белоруссии
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии

Нарышкин: между российскими и белорусскими спецслужбами установилось полное доверие

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами Белоруссии и России установлено полное доверие.
"Я бы хотел подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный взаимный интерес. Что-то есть у нас, что-то есть посильнее у наших белорусских коллег. Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилили наше взаимодействия в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед нашим двумя странами, перед Союзным государством. У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться", - сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам Нарышкина, сегодня состоится совместное заседание коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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РоссияБелоруссияСергей НарышкинАлександр ЛукашенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БезопасностьКГБ Белоруссии
 
 
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