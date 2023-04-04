https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862937108.html

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 04.04.2023

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами и один склад ракетно-артиллерийского вооружения... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:35

2023-04-04T15:35

2023-04-04T15:35

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами и один склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Как сообщили в министерстве, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах. "Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)