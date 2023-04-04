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Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 04.04.2023
Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами и один склад ракетно-артиллерийского вооружения... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:35
2023-04-04T15:35
2023-04-04T15:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами и один склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Как сообщили в министерстве, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах. "Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Минобороны: авиация и артиллерия за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов противника