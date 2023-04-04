https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862934927.html

ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2023

ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:29

2023-04-04T15:29

2023-04-04T15:31

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)