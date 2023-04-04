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ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2023
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:29
2023-04-04T15:29
2023-04-04T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожили около десяти украинских военных