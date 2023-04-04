Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 04.04.2023 (обновлено: 15:31 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862934927.html
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2023
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:29
2023-04-04T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816897464_183:0:2592:1355_1920x0_80_0_0_8d2e9c97008da56e6b29d53f755f97b2.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816897464_155:0:2665:1882_1920x0_80_0_0_747e051bd2be982a16f1d7d319256c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожили около десяти украинских военных

© РИА НовостиРоссийский военнослужащий в Херсонской области
Российский военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости
Российский военнослужащий в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале.
«

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 апреля, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала