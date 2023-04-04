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Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 04.04.2023

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:41

2023-04-04T10:41

2023-04-04T10:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсонская область

херсон

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным селам прилетело 44 снаряда.

херсонская область

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф