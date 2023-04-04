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Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:41 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862828999.html
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 04.04.2023
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:41
2023-04-04T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным селам прилетело 44 снаряда.
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безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота российских артиллиристов в зоне спецоперации
Работа российских артиллиристов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа российских артиллиристов в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью в районе населенного пункта Александровка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем, потери: пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентствва.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным селам прилетело 44 снаряда.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХерсонская областьХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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