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Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 04.04.2023
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:41
2023-04-04T10:41
2023-04-04T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Бургунка уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным селам прилетело 44 снаряда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика" и Д-30 под Херсоном