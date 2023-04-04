https://ria.ru/20230404/sochi-1862874514.html

В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста

В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста - РИА Новости, 04.04.2023

В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста

Альпиниста, пропавшего в горах Сочи, нашли с помощью беспилотника на скалистом участке в районе краснополянской дороги, его состояние уточняется, сообщается в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:19

2023-04-04T14:19

2023-04-04T14:19

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Альпиниста, пропавшего в горах Сочи, нашли с помощью беспилотника на скалистом участке в районе краснополянской дороги, его состояние уточняется, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Как пояснили в пресс-службе Южного регионально-поискового спасательного отряда МЧС РФ, мужчина находится на высоте около 300 метров над уровнем моря. Сейчас спасатели пытаются пробраться к нему. "В связи со сложным горным рельефом работы ведутся с применением альпинистского снаряжения. Предположительное время подхода к обозначенному месту – 2,5 часа", — уточнили в отряде.В понедельник в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщили, что сочинские спасатели второй день ищут пропавшего в горах курорта альпиниста. Как уточнили в отряде, спортсмен пропал второго апреля. К спасателям обратился его друг. Он рассказал, что в районе села Кепша альпинист забрался на скалы, чтобы отыскать два ранее пропавших квадрокоптера. Поднявшись, мужчина нашел один беспилотник, о чем написал друзьям, ожидавшим его внизу у машины. Альпинист отправился на поиск второго беспилотника, но после не вышел на связь.

https://ria.ru/20230403/sochi-1862618432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)