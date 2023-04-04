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В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
14:19 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/sochi-1862874514.html
В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста
В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста - РИА Новости, 04.04.2023
В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста
Альпиниста, пропавшего в горах Сочи, нашли с помощью беспилотника на скалистом участке в районе краснополянской дороги, его состояние уточняется, сообщается в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:19
2023-04-04T14:19
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МОСКВА/СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Альпиниста, пропавшего в горах Сочи, нашли с помощью беспилотника на скалистом участке в районе краснополянской дороги, его состояние уточняется, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Как пояснили в пресс-службе Южного регионально-поискового спасательного отряда МЧС РФ, мужчина находится на высоте около 300 метров над уровнем моря. Сейчас спасатели пытаются пробраться к нему. "В связи со сложным горным рельефом работы ведутся с применением альпинистского снаряжения. Предположительное время подхода к обозначенному месту – 2,5 часа", — уточнили в отряде.В понедельник в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщили, что сочинские спасатели второй день ищут пропавшего в горах курорта альпиниста. Как уточнили в отряде, спортсмен пропал второго апреля. К спасателям обратился его друг. Он рассказал, что в районе села Кепша альпинист забрался на скалы, чтобы отыскать два ранее пропавших квадрокоптера. Поднявшись, мужчина нашел один беспилотник, о чем написал друзьям, ожидавшим его внизу у машины. Альпинист отправился на поиск второго беспилотника, но после не вышел на связь.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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В горах Сочи нашли пропавшего альпиниста

Альпиниста, пропавшего в горах Сочи, нашли с помощью беспилотника на скалистом участке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы из здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА/СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Альпиниста, пропавшего в горах Сочи, нашли с помощью беспилотника на скалистом участке в районе краснополянской дороги, его состояние уточняется, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
«
"Пропавший альпинист с помощь беспилотника обнаружен на скальном участке в районе краснополянской дороги Сочи. На место выдвинулись сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Состояние пострадавшего уточняется", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе Южного регионально-поискового спасательного отряда МЧС РФ, мужчина находится на высоте около 300 метров над уровнем моря. Сейчас спасатели пытаются пробраться к нему. "В связи со сложным горным рельефом работы ведутся с применением альпинистского снаряжения. Предположительное время подхода к обозначенному месту – 2,5 часа", — уточнили в отряде.
В понедельник в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщили, что сочинские спасатели второй день ищут пропавшего в горах курорта альпиниста.
Как уточнили в отряде, спортсмен пропал второго апреля. К спасателям обратился его друг. Он рассказал, что в районе села Кепша альпинист забрался на скалы, чтобы отыскать два ранее пропавших квадрокоптера. Поднявшись, мужчина нашел один беспилотник, о чем написал друзьям, ожидавшим его внизу у машины. Альпинист отправился на поиск второго беспилотника, но после не вышел на связь.
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В горах Сочи пропал альпинист
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