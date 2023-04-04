https://ria.ru/20230404/sobstvennost-1862923304.html

Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний - РИА Новости, 04.04.2023

Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Надо продумать механизмы при смене собственников зарубежных компаний в случае их ухода, не надо создавать всегда "зеленый свет", нужно исходить из реалий,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:07

2023-04-04T15:07

2023-04-04T15:08

экономика

владимир путин

россия

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Надо продумать механизмы при смене собственников зарубежных компаний в случае их ухода, не надо создавать всегда "зеленый свет", нужно исходить из реалий, сказал президент России Владимир Путин.При этом глава государства попросил руководителей регионов всегда согласовывать эти вопросы с правительством - с соответствующим институтом в правительстве."Потому что нам здесь компании тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда "зеленый свет", обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции