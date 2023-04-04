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Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний
Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний - РИА Новости, 04.04.2023
Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний
Надо продумать механизмы при смене собственников зарубежных компаний в случае их ухода, не надо создавать всегда "зеленый свет", нужно исходить из реалий,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:07
2023-04-04T15:07
2023-04-04T15:08
экономика
владимир путин
россия
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Надо продумать механизмы при смене собственников зарубежных компаний в случае их ухода, не надо создавать всегда "зеленый свет", нужно исходить из реалий, сказал президент России Владимир Путин.При этом глава государства попросил руководителей регионов всегда согласовывать эти вопросы с правительством - с соответствующим институтом в правительстве."Потому что нам здесь компании тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда "зеленый свет", обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Владимир Путин, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний
Путин призвал продумать механизмы для смены собственников при уходе зарубежных компаний
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Надо продумать механизмы при смене собственников зарубежных компаний в случае их ухода, не надо создавать всегда "зеленый свет", нужно исходить из реалий, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Безусловно, нужно продумать подходы, чтобы учитывать позиции регионов, при принятии решений при смене собственников иностранных компаний... Это, безусловно, правильная тема, жизненно важная для регионов и их дальнейшего развития", - сказал Путин на совещании Госсовета.
При этом глава государства попросил руководителей регионов всегда согласовывать эти вопросы с правительством - с соответствующим институтом в правительстве.
"Потому что нам здесь компании тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда "зеленый свет", обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь", - отметил Путин.
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