В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора
"Общественное": в Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора
© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь (Московского патриархата) права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ, пишет издание "Общественное".
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"Депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ. Решение приняли единогласно 38 присутствующих депутатов", — уточняется в публикации.
Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять собор штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.
Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.
В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.