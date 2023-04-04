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В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора - РИА Новости, 04.04.2023
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Религия
 
10:04 04.04.2023 (обновлено: 10:49 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/sobor-1862817364.html
В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора
В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора - РИА Новости, 04.04.2023
В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора
Депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь (Московского патриархата) права пользоваться земельным участком на территории... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:04
2023-04-04T10:49
религия
хмельницкий (город)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь (Московского патриархата) права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ, пишет издание "Общественное". Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять собор штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html
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хмельницкий (город), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Хмельницкий (город), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора

"Общественное": в Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь (Московского патриархата) права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ, пишет издание "Общественное".
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"Депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ. Решение приняли единогласно 38 присутствующих депутатов", — уточняется в публикации.

Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять собор штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.
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Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.
В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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РелигияХмельницкий (город)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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