https://ria.ru/20230404/sobor-1862817364.html

В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора

В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора - РИА Новости, 04.04.2023

В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора

Депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь (Московского патриархата) права пользоваться земельным участком на территории... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:04

2023-04-04T10:04

2023-04-04T10:49

религия

хмельницкий (город)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь (Московского патриархата) права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ, пишет издание "Общественное". Как заявили в УПЦ, в воскресенье толпа попыталась взять собор штурмом. Позже священнослужителей вывели с его территории, а штурмовавшие провели собрание, на котором проголосовали за его переход под управление Православной церкви Украины (ПЦУ). Ключи от помещений передали "комиссии", члены которой зашли в храм и провели опись имущества.Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.В январе УПЦ уже сообщала о захвате раскольниками в Белогородке храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных. Тогда сообщалось, что сторонники раскольников незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

https://ria.ru/20230404/lavra-1862808963.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хмельницкий (город), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)