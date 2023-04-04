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МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ - РИА Новости, 04.04.2023
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16:52 04.04.2023 (обновлено: 16:53 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/snv-1862972858.html
МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ
МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ - РИА Новости, 04.04.2023
МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:52
2023-04-04T16:53
безопасность
нато
договор снв-3
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции и начал "проявлять ростки" пересмотра курса, заявил в эфире замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
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безопасность, нато, договор снв-3, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Безопасность, НАТО, Договор СНВ-3, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ

Замглавы МИД Рябков: ДСНВ могут восстановить, если США сдвинутся с антироссийской позиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции и начал "проявлять ростки" пересмотра курса, заявил в эфире замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Он (ДСНВ) номинально не уничтожен, не ликвидирован. Он номинально, на бумаге, существует. Но нами он приостановлен, тем самым мы получили для себя дополнительные возможности, как нам обеспечивать собственную безопасность... Он может быть восстановлен, но для этого нужно, чтобы американцы сдвинулись в прямом смысле слова с нынешней разрушительной позиции, радикально антироссийской, и начали проявлять здравый смысл. Начали проявлять хотя бы ростки осознания, что этот курс губителен, и что с Россией так разговаривать нельзя, так себя вести недопустимо, и данный курс должен быть пересмотрен", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
 
БезопасностьНАТОДоговор СНВ-3Сергей РябковРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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