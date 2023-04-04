https://ria.ru/20230404/snv-1862972858.html

МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ

МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ - РИА Новости, 04.04.2023

МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:52

2023-04-04T16:52

2023-04-04T16:53

безопасность

нато

договор снв-3

сергей рябков

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции и начал "проявлять ростки" пересмотра курса, заявил в эфире замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, нато, договор снв-3, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)