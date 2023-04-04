Власти готовы обсуждать проект ФСИН о посещениях СИЗО, заявили в ОНК
Мельников: власти готовы обсуждать с правозащитниками проект ФСИН о посещениях СИЗО
Камера в СИЗО. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представители органов исполнительной власти России готовы обсуждать с ОНК проект, который предусматривает обязательное уведомление за 48 часов правозащитниками изоляторов о предстоящей проверке, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков во вторник заявил РИА Новости, что многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят проект ФСИН, который обяжет правозащитников за 48 часов предупреждать изоляторы о предстоящей проверке. По мнению Волкова, данное предложение - "начало конца института, который строился 15 лет". При этом член московской комиссии Александр Мальцев отмечал, что если правозащитники лишатся возможности оперативно реагировать на обращения и вынуждены буду предупреждать о проверках, то это поможет сокрыть возможные пытки содержащихся в изоляторах.
"Только что получил обратную связь от представителей органов исполнительной власти по вопросу, ограничивающему ОНК. Данный нормативно-правовой акт готовы с нами обсуждать. Появилась надежда на то, что в таком виде приказ… принят не будет", - написал Мельников в своем телеграм-канале.
Мельников также выразил уверенность, что в обсуждениях с привлечением общественности рождается истина.
Данный проект приказа опубликован на федеральном портале проектов и нормативных актов. Так, ФСИН РФ хочет, чтобы правозащитники уведомляли о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". Кроме того, предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах. В пояснительной записке к проекту приказа ФСИН отмечается, новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК ", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК".