https://ria.ru/20230404/sizo-1863007652.html

Власти готовы обсуждать проект ФСИН о посещениях СИЗО, заявили в ОНК

Власти готовы обсуждать проект ФСИН о посещениях СИЗО, заявили в ОНК - РИА Новости, 04.04.2023

Власти готовы обсуждать проект ФСИН о посещениях СИЗО, заявили в ОНК

Представители органов исполнительной власти России готовы обсуждать с ОНК проект, который предусматривает обязательное уведомление за 48 часов правозащитниками... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:53

2023-04-04T18:53

2023-04-04T18:53

общество

россия

алексей мельников

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представители органов исполнительной власти России готовы обсуждать с ОНК проект, который предусматривает обязательное уведомление за 48 часов правозащитниками изоляторов о предстоящей проверке, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Председатель ОНК Москвы Георгий Волков во вторник заявил РИА Новости, что многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят проект ФСИН, который обяжет правозащитников за 48 часов предупреждать изоляторы о предстоящей проверке. По мнению Волкова, данное предложение - "начало конца института, который строился 15 лет". При этом член московской комиссии Александр Мальцев отмечал, что если правозащитники лишатся возможности оперативно реагировать на обращения и вынуждены буду предупреждать о проверках, то это поможет сокрыть возможные пытки содержащихся в изоляторах. "Только что получил обратную связь от представителей органов исполнительной власти по вопросу, ограничивающему ОНК. Данный нормативно-правовой акт готовы с нами обсуждать. Появилась надежда на то, что в таком виде приказ… принят не будет", - написал Мельников в своем телеграм-канале. Мельников также выразил уверенность, что в обсуждениях с привлечением общественности рождается истина. Данный проект приказа опубликован на федеральном портале проектов и нормативных актов. Так, ФСИН РФ хочет, чтобы правозащитники уведомляли о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". Кроме того, предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах. В пояснительной записке к проекту приказа ФСИН отмечается, новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК ", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК".

https://ria.ru/20230404/amnistiya-1862991611.html

https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, алексей мельников, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)