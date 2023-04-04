https://ria.ru/20230404/siroty-1862860277.html

Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину

Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину - РИА Новости, 04.04.2023

Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину

Решение о возвращении детей-сирот на родину после завершения боевых действий примут главы новых регионов России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:09

2023-04-04T12:09

2023-04-04T12:28

сироты

общество

россия

мария львова-белова

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Решение о возвращении детей-сирот на родину после завершения боевых действий примут главы новых регионов России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."У всех детей есть законные представители. Если мы говорим о детях, которые в семьях, это решение будет приниматься законными представителями, родителями. Про детей, которые воспитывались в социальных учреждениях, решения будут принимать главы наших новых республик. Поэтому, если это решение будет принято, то, конечно, они вернутся в свои учреждения", - ответила Львова-Белова в ходе брифинга в МИД РФ, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли вернуть детей в родные места, когда конфликт закончится.

https://ria.ru/20230330/deti-1861906814.html

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Владимир Лаврентьев

сироты, общество, россия, мария львова-белова, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)