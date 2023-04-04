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Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину - РИА Новости, 04.04.2023
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12:09 04.04.2023 (обновлено: 12:28 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/siroty-1862860277.html
Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину
Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину - РИА Новости, 04.04.2023
Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину
Решение о возвращении детей-сирот на родину после завершения боевых действий примут главы новых регионов России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:09
2023-04-04T12:28
сироты
общество
россия
мария львова-белова
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Решение о возвращении детей-сирот на родину после завершения боевых действий примут главы новых регионов России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."У всех детей есть законные представители. Если мы говорим о детях, которые в семьях, это решение будет приниматься законными представителями, родителями. Про детей, которые воспитывались в социальных учреждениях, решения будут принимать главы наших новых республик. Поэтому, если это решение будет принято, то, конечно, они вернутся в свои учреждения", - ответила Львова-Белова в ходе брифинга в МИД РФ, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли вернуть детей в родные места, когда конфликт закончится.
https://ria.ru/20230330/deti-1861906814.html
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сироты, общество, россия, мария львова-белова, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сироты, Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Украина, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Львова-Белова ответила на вопрос о возвращении украинских сирот на родину

Львова-Белова: решение о возвращении детей-сирот на родину примут главы новых регионов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Решение о возвращении детей-сирот на родину после завершения боевых действий примут главы новых регионов России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"У всех детей есть законные представители. Если мы говорим о детях, которые в семьях, это решение будет приниматься законными представителями, родителями. Про детей, которые воспитывались в социальных учреждениях, решения будут принимать главы наших новых республик. Поэтому, если это решение будет принято, то, конечно, они вернутся в свои учреждения", - ответила Львова-Белова в ходе брифинга в МИД РФ, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли вернуть детей в родные места, когда конфликт закончится.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Вице-премьер Украины рассказала о процессе возвращения детей-сирот
30 марта, 16:58
 
СиротыОбществоРоссияМария Львова-БеловаУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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