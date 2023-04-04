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Задержанные за шпионаж на Урале передали спецслужбам Украины чертежи - РИА Новости, 04.04.2023
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22:53 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/shpionazh-1863043397.html
Задержанные за шпионаж на Урале передали спецслужбам Украины чертежи
Задержанные за шпионаж на Урале передали спецслужбам Украины чертежи - РИА Новости, 04.04.2023
Задержанные за шпионаж на Урале передали спецслужбам Украины чертежи
Супружеская пара, задержанная в Свердловской области по делу о шпионаже в пользу Украины на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:53
2023-04-04T22:53
происшествия
украина
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Супружеская пара, задержанная в Свердловской области по делу о шпионаже в пользу Украины на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, призналась на допросе, что передала спецслужбам Украины чертежи за 100 тысяч рублей. Ранее пресс-служба УФСБ по Свердловской области сообщила РИА Новости, что в Нижнем Тагиле была задержана супружеская пара, которая передала в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. "Чертежи", - ответила девушка в ходе опроса на вопрос силовиков о том, какие сведения она передала иностранной стороне. Видео опроса при задержании распространено пресс-службой свердловского УФСБ. Как уточнила задержанная, в качестве вознаграждения за переданные сведения они с супругом получили порядка 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230403/arest-1862758004.html
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происшествия, украина, нижний тагил
Происшествия, Украина, Нижний Тагил
Задержанные за шпионаж на Урале передали спецслужбам Украины чертежи

Задержанные за шпионаж на Урале признались в передаче чертежей спецслужбам Украины

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Супружеская пара, задержанная в Свердловской области по делу о шпионаже в пользу Украины на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, призналась на допросе, что передала спецслужбам Украины чертежи за 100 тысяч рублей.
Ранее пресс-служба УФСБ по Свердловской области сообщила РИА Новости, что в Нижнем Тагиле была задержана супружеская пара, которая передала в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера.
"Чертежи", - ответила девушка в ходе опроса на вопрос силовиков о том, какие сведения она передала иностранной стороне. Видео опроса при задержании распространено пресс-службой свердловского УФСБ.
Как уточнила задержанная, в качестве вознаграждения за переданные сведения они с супругом получили порядка 100 тысяч рублей.
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