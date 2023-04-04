https://ria.ru/20230404/shater-1862999511.html

В московском "Шатре Рамадана" прошел вечер посольства ОАЭ

В московском "Шатре Рамадана" прошел вечер посольства ОАЭ - РИА Новости, 04.04.2023

В московском "Шатре Рамадана" прошел вечер посольства ОАЭ

Вечер посольства Объединенных Арабских Эмиратов состоялся в рамках проекта "Шатер Рамадан", на мероприятии советник посольства ОАЭ Хаммад Аль-Хекси отметил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:21

2023-04-04T18:21

2023-04-04T18:21

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вечер посольства Объединенных Арабских Эмиратов состоялся в рамках проекта "Шатер Рамадан", на мероприятии советник посольства ОАЭ Хаммад Аль-Хекси отметил большое количество благотворительных акций, проводимых дипломатической миссией в Москве и России. Вечер ОАЭ традиционно открылся чтением Корана, после с короткой лекцией о значении Корана выступил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Среди выступавших также был советник посольства ОАЭ Хаммад Аль-Хекси, он отметил, что дипмиссия ОАЭ участвует, помимо "Шатра Рамадана", в большом количестве акций в Москве и России в целом и передал приветствие посла страны в Москве. "Безусловно, месяц Рамадан - это месяц милости, взаимодействия и сотрудничества, и для нас в посольстве ОАЭ отрадно выстраивать тёплые и дружеские взаимоотношения с различными народами РФ. Примечательно, что нашим посольством традиционно проводится довольно большое количество различных гуманитарных, благотворительных программ и проектов здесь, в Москве, в РФ в целом. Данные мероприятия проводятся при поддержке различных благотворительных организаций в ОАЭ совместно с различными партнёрами здесь, в том числе с Духовным управлением мусульман РФ. Для меня большая честь передать приветствие чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в Москве, господина Мухаммеда Аль-Джабера, и обратиться со словами мольбы к всевышнему, чтобы он принял у всех у нас наши добрые дела, наш пост и молитвы", - сказал советник. Затем Аль-Хекси установил табличку с текстом "Соблюдение договоров" в часть экспозиции на стене в шатре. После выступления представителя посольства ОАЭ состоялся показ нескольких видеороликов, а после - короткий детский спектакль об истории эмиратов и другие творческие номера. Шатер Рамадана площадью 800 квадратных метров рассчитан на проведение благотворительных ифтаров (разговений) на протяжении всего месяца поста. Организатором этого ежегодного культурно-благотворительного проекта выступает Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы при поддержке ДУМ России и правительства Москвы.

https://ria.ru/20230402/neft-1862517152.html

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оаэ, москва, ильдар аляутдинов, россия