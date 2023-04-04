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На Высшем госсовете СГ примут решения по интеграционному сотрудничеству - РИА Новости, 04.04.2023
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16:09 04.04.2023 (обновлено: 16:12 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/sg-1862951757.html
На Высшем госсовете СГ примут решения по интеграционному сотрудничеству
На Высшем госсовете СГ примут решения по интеграционному сотрудничеству - РИА Новости, 04.04.2023
На Высшем госсовете СГ примут решения по интеграционному сотрудничеству
На Высшем госсовете Союзного государства, где 6 апреля примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, планируется... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:09
2023-04-04T16:12
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На Высшем госсовете Союзного государства, где 6 апреля примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, планируется принять решения по ряду вопросов интеграционного сотрудничества РФ и Белоруссии, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Кремля. "Шестого апреля в Москве состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко. Будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам. Планируется принять решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
На Высшем госсовете СГ примут решения по интеграционному сотрудничеству

Кремль анонсировал принятие на Высшем госсовете СГ решений по вопросам интеграции

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На Высшем госсовете Союзного государства, где 6 апреля примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, планируется принять решения по ряду вопросов интеграционного сотрудничества РФ и Белоруссии, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Кремля.
"Шестого апреля в Москве состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко. Будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам. Планируется принять решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
В Москве и Минске отметили День единения народов России и Белоруссии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске — в столичном Дворце Республики. Кроме того, телебашни в 29 российских регионах были высвечены цветами белорусского флага и российского триколора, а в Минске днем ранее известный виолончелист Сергей Ролдугин провел мастер-класс и концерт. Второго апреля 1996 года главы двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции.

Концерт в День единения народов Беларуси и России

Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске — в столичном Дворце Республики. Кроме того, телебашни в 29 российских регионах были высвечены цветами белорусского флага и российского триколора, а в Минске днем ранее известный виолончелист Сергей Ролдугин провел мастер-класс и концерт. Второго апреля 1996 года главы двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На торжество в российской столице съехались почетные гости, среди которых политики, дипломаты, творческая интеллигенция и духовенство. Выступающие отметили важность единства двух братских народов, их растущий вклад в развитие Союзного государства.

Телеведущий Леонид Якубович перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

На торжество в российской столице съехались почетные гости, среди которых политики, дипломаты, творческая интеллигенция и духовенство. Выступающие отметили важность единства двух братских народов, их растущий вклад в развитие Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекордно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты", — подчеркнул посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

"Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекордно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты", — подчеркнул посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Среди почетных гостей торжества в Москве — сенатор Григорий Рапота. "С помощью Союзного государства была проделана большая работа. Она дает ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее. Одной из важных насущных тем совместной работы является технологический суверенитет, а также реализация 28 программ Союзного государства", — отметил он.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Рапота перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Среди почетных гостей торжества в Москве — сенатор Григорий Рапота. "С помощью Союзного государства была проделана большая работа. Она дает ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее. Одной из важных насущных тем совместной работы является технологический суверенитет, а также реализация 28 программ Союзного государства", — отметил он.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Москве и Минске праздничные концерты начались исполнением гимнов Белоруссии и России. В Москве посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников зачитали приветствия лидеров двух дружественных стран.

Концерт в День единения народов Беларуси и России

В Москве и Минске праздничные концерты начались исполнением гимнов Белоруссии и России. В Москве посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников зачитали приветствия лидеров двух дружественных стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 17
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

В Минске приветствия глав государств зачитали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко зачитывает обращение президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

В Минске приветствия глав государств зачитали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

© Sputnik / Виктор Толочко
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8 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Москве на праздничном вечере перед гостями выступили российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". "Наши шаги на встречу друг другу становятся все теснее и теснее", — подчеркнул руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

Певец Анатолий Ярмоленко выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве.

В Москве на праздничном вечере перед гостями выступили российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". "Наши шаги на встречу друг другу становятся все теснее и теснее", — подчеркнул руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Для меня День единения — возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", — отметил руководитель ансамбля "Сябры".

Певец Анатолий Ярмоленко и ансамбль Сябры выступают на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

"Для меня День единения — возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", — отметил руководитель ансамбля "Сябры".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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10 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ведущими праздничного вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. "Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в том наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", — сказал Алехно.

Ведущие, певцы Жанет и Руслан Алехно на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Ведущими праздничного вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. "Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в том наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", — сказал Алехно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Музыканты из коллектива "Хор Турецкого" признались, что "40 процентов состава их группы — белорусы". "Отец Михаила Турецкого родом из Гродно, мать — из-под Минска, да и сам он родился рядом с Белорусским вокзалом", — признались музыканты.

Хор Турецкого выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Музыканты из коллектива "Хор Турецкого" признались, что "40 процентов состава их группы — белорусы". "Отец Михаила Турецкого родом из Гродно, мать — из-под Минска, да и сам он родился рядом с Белорусским вокзалом", — признались музыканты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На Дне единения народов России и Белоруссии "Хор Турецкого" выступает не впервые. В этот вечер группа исполнила песни "Молодость моя — Белоруссия", "Вы шумите, березы, "Полюшко-поле", "Голосистый соловей" и "Льется музыка".

Хор Турецкого выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

На Дне единения народов России и Белоруссии "Хор Турецкого" выступает не впервые. В этот вечер группа исполнила песни "Молодость моя — Белоруссия", "Вы шумите, березы, "Полюшко-поле", "Голосистый соловей" и "Льется музыка".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Создать такой праздник — это прекрасная идея, ведь все мы родственные друг другу, и наши отношения теперь узаконены этим праздником", — сказала Жанет. Певица исполнила на белорусском языке песню "Давайте соберемся разом".

Певица Жанет выступает на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве.

"Создать такой праздник — это прекрасная идея, ведь все мы родственные друг другу, и наши отношения теперь узаконены этим праздником", — сказала Жанет. Певица исполнила на белорусском языке песню "Давайте соберемся разом".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 17
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

В концерте в Минске приняли участие Московский государственный академический театр "Русская песня" и народная артистка России Надежда Бабкина. Свое мастерство демонстрировали коллективы Волгоградской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, арт-группа "Беларусы", другие артисты и коллективы двух стран.

Артисты выступают на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

В концерте в Минске приняли участие Московский государственный академический театр "Русская песня" и народная артистка России Надежда Бабкина. Свое мастерство демонстрировали коллективы Волгоградской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, арт-группа "Беларусы", другие артисты и коллективы двух стран.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
15 из 17
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Дружными аплодисментами зрители в Минске встретили Надежду Бабкину. Певица отметила важность единства двух братских народов, близость культур и национальных традиций.

Певица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске

Дружными аплодисментами зрители в Минске встретили Надежду Бабкину. Певица отметила важность единства двух братских народов, близость культур и национальных традиций.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
16 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Закончился праздничный концерт в Москве песней коллектива "Сябры" — "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".

Певец Анатолий Ярмоленко и ансамбль Сябры выступают на торжественном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве

Закончился праздничный концерт в Москве песней коллектива "Сябры" — "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 17

Торжественные концерты в Москве прошли в "Президент- отеле", в Минске — в столичном Дворце Республики. Кроме того, телебашни в 29 российских регионах были высвечены цветами белорусского флага и российского триколора, а в Минске днем ранее известный виолончелист Сергей Ролдугин провел мастер-класс и концерт. Второго апреля 1996 года главы двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 17

На торжество в российской столице съехались почетные гости, среди которых политики, дипломаты, творческая интеллигенция и духовенство. Выступающие отметили важность единства двух братских народов, их растущий вклад в развитие Союзного государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 17

"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 17

"Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекордно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты", — подчеркнул посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 17

В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 17

Среди почетных гостей торжества в Москве — сенатор Григорий Рапота. "С помощью Союзного государства была проделана большая работа. Она дает ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее. Одной из важных насущных тем совместной работы является технологический суверенитет, а также реализация 28 программ Союзного государства", — отметил он.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 17

В Москве и Минске праздничные концерты начались исполнением гимнов Белоруссии и России. В Москве посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников зачитали приветствия лидеров двух дружественных стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 17

В Минске приветствия глав государств зачитали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
8 из 17

В Москве на праздничном вечере перед гостями выступили российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". "Наши шаги на встречу друг другу становятся все теснее и теснее", — подчеркнул руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 17

"Для меня День единения — возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", — отметил руководитель ансамбля "Сябры".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 17

Ведущими праздничного вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. "Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в том наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", — сказал Алехно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 17

Музыканты из коллектива "Хор Турецкого" признались, что "40 процентов состава их группы — белорусы". "Отец Михаила Турецкого родом из Гродно, мать — из-под Минска, да и сам он родился рядом с Белорусским вокзалом", — признались музыканты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 17

На Дне единения народов России и Белоруссии "Хор Турецкого" выступает не впервые. В этот вечер группа исполнила песни "Молодость моя — Белоруссия", "Вы шумите, березы, "Полюшко-поле", "Голосистый соловей" и "Льется музыка".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 17

"Создать такой праздник — это прекрасная идея, ведь все мы родственные друг другу, и наши отношения теперь узаконены этим праздником", — сказала Жанет. Певица исполнила на белорусском языке песню "Давайте соберемся разом".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 17

В концерте в Минске приняли участие Московский государственный академический театр "Русская песня" и народная артистка России Надежда Бабкина. Свое мастерство демонстрировали коллективы Волгоградской, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, арт-группа "Беларусы", другие артисты и коллективы двух стран.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
15 из 17

Дружными аплодисментами зрители в Минске встретили Надежду Бабкину. Певица отметила важность единства двух братских народов, близость культур и национальных традиций.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
16 из 17

Закончился праздничный концерт в Москве песней коллектива "Сябры" — "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
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