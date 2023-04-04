На Высшем госсовете СГ примут решения по интеграционному сотрудничеству

"Сегодня колоссально важный день в истории человечества, потому что именно наши страны, наши народы сейчас начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное сближение, нашу способность идти вперед вместе. Мы сражаемся за то, чтобы мир стал безопаснее и справедливее", — сказал журналистам перед началом вечера в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.