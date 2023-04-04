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Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота - РИА Новости, 04.04.2023
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18:59 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/sevastopol-1863009906.html
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота - РИА Новости, 04.04.2023
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев своем Telegram-канале предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту, а... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:59
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев своем Telegram-канале предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту, а также о мероприятиях противодиверсионной обороны в Карантинной бухте города. "Если слышите звуки в центре города - это на Северном молу учебная стрельба из стрелкового оружия у флота. А громкие звуки в районе Карантинной бухты - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно диверсионная оборона)", - написал он. Он добавил, что в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота

Губернатор Развожаев: в Севастополе проходят стрельбы и противодиверсионные учения флота

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев своем Telegram-канале предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту, а также о мероприятиях противодиверсионной обороны в Карантинной бухте города.
"Если слышите звуки в центре города - это на Северном молу учебная стрельба из стрелкового оружия у флота. А громкие звуки в районе Карантинной бухты - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно диверсионная оборона)", - написал он.
Он добавил, что в городе все спокойно.
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