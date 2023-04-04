https://ria.ru/20230404/sevastopol-1863009906.html
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота - РИА Новости, 04.04.2023
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев своем Telegram-канале предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту, а... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:59
2023-04-04T18:59
2023-04-04T18:59
севастополь
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев своем Telegram-канале предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту, а также о мероприятиях противодиверсионной обороны в Карантинной бухте города. "Если слышите звуки в центре города - это на Северном молу учебная стрельба из стрелкового оружия у флота. А громкие звуки в районе Карантинной бухты - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно диверсионная оборона)", - написал он. Он добавил, что в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862463125.html
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севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах флота
Губернатор Развожаев: в Севастополе проходят стрельбы и противодиверсионные учения флота