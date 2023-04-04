https://ria.ru/20230404/serial-1862864171.html

Сериал о "Песнярах" и лидере ансамбля Мулявине стартует на ТВ в апреле

Сериал о "Песнярах" и лидере ансамбля Мулявине стартует на ТВ в апреле - РИА Новости, 04.04.2023

Сериал о "Песнярах" и лидере ансамбля Мулявине стартует на ТВ в апреле

Сериал "За полчаса до весны" стартует в эфире Первого канала 10 апреля, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:35

2023-04-04T13:35

2023-04-04T13:35

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сериал "За полчаса до весны" стартует в эфире Первого канала 10 апреля, сообщает пресс-служба проекта. В центре сюжета — творческий путь легендарного ансамбля "Песняры" и лидера коллектива Владимира Мулявина. "Мне кажется, Владимир Мулявин заражал людей своим авантюризмом, энергией как будто детской. И он шел напролом. Играл рок в фольклорном стиле. Рок! В то время, когда это было абсолютно невозможно, запрещено. Был непрофессиональным певцом и сколотил группу, которая стала легендарным коллективом", — говорит Артем Волобуев, сыгравший музыканта во взрослом возрасте.Образ первой супруги лидера "Песняров" — Лидии Кармальской — воплотила Анна Банщикова. В проекте много музыки — прозвучат, как уже известные треки, так и специально написанные для шоу. "Нам удалось попасть в Колонный зал, где "Песняры" первый раз исполнили легендарную "Вологду". Если вы посмотрите этот эпизод в сериале и оригинальную запись, то не найдете отличий", — рассказывает автор идеи и сценария сериала Алексей Троцюк.Сага охватывает три десятилетия. Особое внимание — постановке "Песня о доле". Она была одной из первых рок-опер в СССР. Ее видеозапись не сохранилась. Тем не менее создатели "За полчаса до весны" собрали документальные материалы и попытались воссоздать спектакль. Сцены отсняли за четыре смены. В них были задействованы 30 основных актеров и более 400 артистов массовки.Две первые серии проекта покажут на на Первом канале 10 апреля в 21:45. Сразу после телеэфира эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре START.

https://ria.ru/20230404/premera-1862843336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, песняры, что посмотреть , музыка