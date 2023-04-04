https://ria.ru/20230404/serial-1862864171.html
Сериал о "Песнярах" и лидере ансамбля Мулявине стартует на ТВ в апреле
Сериал о "Песнярах" и лидере ансамбля Мулявине стартует на ТВ в апреле - РИА Новости, 04.04.2023
Сериал о "Песнярах" и лидере ансамбля Мулявине стартует на ТВ в апреле
Сериал "За полчаса до весны" стартует в эфире Первого канала 10 апреля, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:35
2023-04-04T13:35
2023-04-04T13:35
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сериал "За полчаса до весны" стартует в эфире Первого канала 10 апреля, сообщает пресс-служба проекта. В центре сюжета — творческий путь легендарного ансамбля "Песняры" и лидера коллектива Владимира Мулявина. "Мне кажется, Владимир Мулявин заражал людей своим авантюризмом, энергией как будто детской. И он шел напролом. Играл рок в фольклорном стиле. Рок! В то время, когда это было абсолютно невозможно, запрещено. Был непрофессиональным певцом и сколотил группу, которая стала легендарным коллективом", — говорит Артем Волобуев, сыгравший музыканта во взрослом возрасте.Образ первой супруги лидера "Песняров" — Лидии Кармальской — воплотила Анна Банщикова. В проекте много музыки — прозвучат, как уже известные треки, так и специально написанные для шоу. "Нам удалось попасть в Колонный зал, где "Песняры" первый раз исполнили легендарную "Вологду". Если вы посмотрите этот эпизод в сериале и оригинальную запись, то не найдете отличий", — рассказывает автор идеи и сценария сериала Алексей Троцюк.Сага охватывает три десятилетия. Особое внимание — постановке "Песня о доле". Она была одной из первых рок-опер в СССР. Ее видеозапись не сохранилась. Тем не менее создатели "За полчаса до весны" собрали документальные материалы и попытались воссоздать спектакль. Сцены отсняли за четыре смены. В них были задействованы 30 основных актеров и более 400 артистов массовки.Две первые серии проекта покажут на на Первом канале 10 апреля в 21:45. Сразу после телеэфира эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре START.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, песняры, что посмотреть , музыка
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Песняры, что посмотреть , Музыка
Сериал о "Песнярах" и лидере ансамбля Мулявине стартует на ТВ в апреле
Сериал "За полчаса до весны" о "Песнярах" и Мулявине выйдет 10 апреля на Первом канале
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сериал "За полчаса до весны" стартует в эфире Первого канала 10 апреля, сообщает пресс-служба проекта.
В центре сюжета — творческий путь легендарного ансамбля "Песняры" и лидера коллектива Владимира Мулявина.
"Мне кажется, Владимир Мулявин заражал людей своим авантюризмом, энергией как будто детской. И он шел напролом. Играл рок в фольклорном стиле. Рок! В то время, когда это было абсолютно невозможно, запрещено. Был непрофессиональным певцом и сколотил группу, которая стала легендарным коллективом", — говорит Артем Волобуев, сыгравший музыканта во взрослом возрасте.
Образ первой супруги лидера "Песняров" — Лидии Кармальской — воплотила Анна Банщикова.
«
"Эта женщина полностью посвятила себя Мулявину. Ради него и семьи она бросила блестящую артистическую карьеру. Лидия была мощной опорой, надежным тылом и вдохновением", — поясняет актриса.
В проекте много музыки — прозвучат, как уже известные треки, так и специально написанные для шоу.
"Нам удалось попасть в Колонный зал, где "Песняры" первый раз исполнили легендарную "Вологду". Если вы посмотрите этот эпизод в сериале и оригинальную запись, то не найдете отличий", — рассказывает автор идеи и сценария сериала Алексей Троцюк.
Сага охватывает три десятилетия. Особое внимание — постановке "Песня о доле". Она была одной из первых рок-опер в СССР.
«
"Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, "Песнярам" удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы", — рассказывают в пресс-службе.
Ее видеозапись не сохранилась. Тем не менее создатели "За полчаса до весны" собрали документальные материалы и попытались воссоздать спектакль. Сцены отсняли за четыре смены. В них были задействованы 30 основных актеров и более 400 артистов массовки.
Две первые серии проекта покажут на на Первом канале 10 апреля в 21:45. Сразу после телеэфира эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре START.
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