https://ria.ru/20230404/serial-1862824855.html
HBO планирует выпуск еще одного приквела "Игры престолов"
HBO планирует выпуск еще одного приквела "Игры престолов" - РИА Новости, 04.04.2023
HBO планирует выпуск еще одного приквела "Игры престолов"
HBO планирует выпуск еще одного приквела "Игры престолов", выяснил Variety у своих источников. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:58
2023-04-04T10:58
2023-04-04T10:58
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. HBO планирует выпуск еще одного приквела "Игры престолов", выяснил Variety у своих источников. Компания активно обсуждает проект про Эйгона I — основателя династии Таргариенов, первого короля Вестероса, занявшего Железный трон. По данным СМИ, в сериале покажут, как он и две его сестры-жены Висенья и Рейенис завоевали шесть из семи королевств континента. У них была армия и три дракона. Эти события разворачиваются примерно за 300 лет до финала "Игры престолов". Как пишет СМИ, подробностей пока мало. Шоу находится на раннем этапе разработки. Не назначен и сценарист. Но источники утверждают, что поиски подходящего кандидата на эту должность ведутся. Инсайдеры также отметили, что HBO и Warner Bros. могут сначала сделать художественный фильм, и, возможно, за ним последует сериал. Однако рано утверждать, что эти планы воплотятся. HBO отказался от комментариев, отмечает Variety. Это не первый приквел культового сериала по книгам Джорджа Мартина. В 2022 году вышел "Дом дракона". Он тоже посвящен семье Таргариенов. За трон борются наследники Визериса I. Среди них — Рейнира, старшая дочь короля. Второй сезон шоу уже в производстве.
https://ria.ru/20230329/domdrakona-1861533368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, hbo, игра престолов (сериал), кино и сериалы, что посмотреть , джордж мартин
Культура, Новости культуры, HBO, Игра престолов (сериал), Кино и сериалы, что посмотреть , Джордж Мартин
HBO планирует выпуск еще одного приквела "Игры престолов"
HBO планирует выпуск приквела "Игры престолов" про Эйгона I Таргариена
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
HBO планирует выпуск еще одного приквела "Игры престолов", выяснил
Variety у своих источников.
Компания активно обсуждает проект про Эйгона I — основателя династии Таргариенов, первого короля Вестероса, занявшего Железный трон. По данным СМИ, в сериале покажут, как он и две его сестры-жены Висенья и Рейенис завоевали шесть из семи королевств континента. У них была армия и три дракона. Эти события разворачиваются примерно за 300 лет до финала "Игры престолов".
Как пишет СМИ, подробностей пока мало. Шоу находится на раннем этапе разработки. Не назначен и сценарист. Но источники утверждают, что поиски подходящего кандидата на эту должность ведутся. Инсайдеры также отметили, что HBO и Warner Bros. могут сначала сделать художественный фильм, и, возможно, за ним последует сериал. Однако рано утверждать, что эти планы воплотятся.
HBO отказался от комментариев, отмечает Variety.
Это не первый приквел культового сериала по книгам Джорджа Мартина. В 2022 году вышел "Дом дракона". Он тоже посвящен семье Таргариенов. За трон борются наследники Визериса I. Среди них — Рейнира, старшая дочь короля. Второй сезон шоу уже в производстве.
Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого