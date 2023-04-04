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В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 04.04.2023
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12:54 04.04.2023 (обновлено: 13:03 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/sdelka-1862877915.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализована. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:54
2023-04-04T13:03
россия
цены на нефть
африка
турция
владимир путин
василий небензя
оон
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализована."Мы с вами буквально на днях слышали заявление представителя Организации Объединенных Наций, официальных представителей о том, что они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения той самой пресловутой второй части черноморских договоренностей, или зерновой сделки. Собственно, чего мы и ожидаем, потому что до сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована", - сказал Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html
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россия, цены на нефть, африка, турция, владимир путин, василий небензя, оон, экономика
Россия, Цены на нефть, Африка, Турция, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН, Экономика
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализовали и не выполнили

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализована.
"Мы с вами буквально на днях слышали заявление представителя Организации Объединенных Наций, официальных представителей о том, что они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения той самой пресловутой второй части черноморских договоренностей, или зерновой сделки. Собственно, чего мы и ожидаем, потому что до сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована", - сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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РоссияЦены на нефтьАфрикаТурцияВладимир ПутинВасилий НебензяООНЭкономика
 
 
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