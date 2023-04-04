В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализовали и не выполнили
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализована.
"Мы с вами буквально на днях слышали заявление представителя Организации Объединенных Наций, официальных представителей о том, что они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения той самой пресловутой второй части черноморских договоренностей, или зерновой сделки. Собственно, чего мы и ожидаем, потому что до сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована", - сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.