https://ria.ru/20230404/sdelka-1862877915.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 04.04.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализована. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:54

2023-04-04T12:54

2023-04-04T13:03

россия

цены на нефть

африка

турция

владимир путин

василий небензя

оон

экономика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не реализована."Мы с вами буквально на днях слышали заявление представителя Организации Объединенных Наций, официальных представителей о том, что они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения той самой пресловутой второй части черноморских договоренностей, или зерновой сделки. Собственно, чего мы и ожидаем, потому что до сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована", - сказал Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

россия

африка

турция

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россия, цены на нефть, африка, турция, владимир путин, василий небензя, оон, экономика