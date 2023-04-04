https://ria.ru/20230404/sbu-1862795655.html
"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ
"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ - РИА Новости, 04.04.2023
"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ
Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР Руслан рассказал РИА Новости о пытках, которые применяли к нему сотрудники СБУ - пилили ногу напильником и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:25
2023-04-04T05:25
2023-04-04T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
руслана (певица)
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862811773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db6549c23c5befd4bd0717d21f6c2286.jpg
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР Руслан рассказал РИА Новости о пытках, которые применяли к нему сотрудники СБУ - пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь. По словам Руслана, он попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой, после пленения связанных военнопленных привезли перевалочный пункт, откуда его отправили в расположение украинских военных, где пытки только начались. "Положили на пол, мы лежали и ждали своей очереди, пока будут допросы идти. Мы лежали, видимо, на проходной части - кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. А потом когда уже пошел допрос, раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом - ред.), провода, руки связали, и начинали допрашивать. Если ты отвечал "Не знаю, не помню", они такого не принимали ответа - начинали бить током, дубинками избивали. Меня час допрашивали приблизительно", - сказал военнослужащий. По его рассказу, когда всех военнопленных допросили, их перевезли в полицейский участок, где еще раз допрашивали уже сотрудники полиции, а затем вновь посадили в машину и повезли дальше - передали СБУ. Экзекуция, по его словам, продолжалась полтора-два часа, после чего Руслана отвели в сарай и оставили там. "Где-то через час он опять вернулся, сбушник этот, уже пьяный, и начал: то напильником ногу отпиливал, взял напильник и пытался отпилить мне ногу - у него не получилось. Он психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог… Выводили на улицу, кидали в яму и вокруг поливали бензином, хотели поджигать. Гранату в руки совали мне, я не знаю, рабочая или не рабочая, может, фуфло какое-то - у меня глаза были завязаны - засунули и говорит: "Делай что хочешь с ней - или сам себя взрывай, или нет". Потом несколько часов меня побили и перевезли в СБУ", - рассказал доброволец. В конце концов, заключил Руслан, сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для "правильной" отчетности - сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.
https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html
https://ria.ru/20230331/pytki-1862112193.html
https://ria.ru/20230322/pytki-1859895473.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862811773_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12e27d48896f863bb9f8d47b139ed28e.jpg
"Начал ножовкой пилить ногу": доброволец из ДНР о пытках в украинском плену
"Начал ножовкой пилить ногу": доброволец из ДНР о пытках в украинском плену
2023-04-04T05:25
true
PT3M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, руслана (певица), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Руслана (певица), Служба безопасности Украины
"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ
Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал, что СБУ пытали его напильником и ножовкой
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР Руслан рассказал РИА Новости о пытках, которые применяли к нему сотрудники СБУ - пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь.
По словам Руслана, он попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой, после пленения связанных военнопленных привезли перевалочный пункт, откуда его отправили в расположение украинских военных, где пытки только начались.
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах
"Положили на пол, мы лежали и ждали своей очереди, пока будут допросы идти. Мы лежали, видимо, на проходной части - кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. А потом когда уже пошел допрос, раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом - ред.), провода, руки связали, и начинали допрашивать. Если ты отвечал "Не знаю, не помню", они такого не принимали ответа - начинали бить током, дубинками избивали. Меня час допрашивали приблизительно", - сказал военнослужащий.
По его рассказу, когда всех военнопленных допросили, их перевезли в полицейский участок, где еще раз допрашивали уже сотрудники полиции, а затем вновь посадили в машину и повезли дальше - передали СБУ.
«
"Меня закинули в сарай, потом забежали, вытащили меня за руки, за ноги и занесли в дом, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать… Задавать вопросы пытались, чтобы я на них работал: "Чем ты можешь нам помочь?", "Что ты можешь сделать? Если ты не нужен, мы тебя расстреляем". Раз вывозили меня в посадку, когда мы еще в частный сектор ехали, возле ног стреляли - запугивали как обычно", - сказал военнослужащий ДНР.
Экзекуция, по его словам, продолжалась полтора-два часа, после чего Руслана отвели в сарай и оставили там.
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН
"Где-то через час он опять вернулся, сбушник этот, уже пьяный, и начал: то напильником ногу отпиливал, взял напильник и пытался отпилить мне ногу - у него не получилось. Он психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог… Выводили на улицу, кидали в яму и вокруг поливали бензином, хотели поджигать. Гранату в руки совали мне, я не знаю, рабочая или не рабочая, может, фуфло какое-то - у меня глаза были завязаны - засунули и говорит: "Делай что хочешь с ней - или сам себя взрывай, или нет". Потом несколько часов меня побили и перевезли в СБУ", - рассказал доброволец.
В конце концов, заключил Руслан, сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для "правильной" отчетности - сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.
Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током