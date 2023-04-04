https://ria.ru/20230404/sbu-1862795655.html

"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ

"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ - РИА Новости, 04.04.2023

"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ

Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР Руслан рассказал РИА Новости о пытках, которые применяли к нему сотрудники СБУ - пилили ногу напильником и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:25

2023-04-04T05:25

2023-04-04T10:59

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

руслана (певица)

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР Руслан рассказал РИА Новости о пытках, которые применяли к нему сотрудники СБУ - пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь. По словам Руслана, он попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой, после пленения связанных военнопленных привезли перевалочный пункт, откуда его отправили в расположение украинских военных, где пытки только начались. "Положили на пол, мы лежали и ждали своей очереди, пока будут допросы идти. Мы лежали, видимо, на проходной части - кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. А потом когда уже пошел допрос, раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом - ред.), провода, руки связали, и начинали допрашивать. Если ты отвечал "Не знаю, не помню", они такого не принимали ответа - начинали бить током, дубинками избивали. Меня час допрашивали приблизительно", - сказал военнослужащий. По его рассказу, когда всех военнопленных допросили, их перевезли в полицейский участок, где еще раз допрашивали уже сотрудники полиции, а затем вновь посадили в машину и повезли дальше - передали СБУ. Экзекуция, по его словам, продолжалась полтора-два часа, после чего Руслана отвели в сарай и оставили там. "Где-то через час он опять вернулся, сбушник этот, уже пьяный, и начал: то напильником ногу отпиливал, взял напильник и пытался отпилить мне ногу - у него не получилось. Он психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог… Выводили на улицу, кидали в яму и вокруг поливали бензином, хотели поджигать. Гранату в руки совали мне, я не знаю, рабочая или не рабочая, может, фуфло какое-то - у меня глаза были завязаны - засунули и говорит: "Делай что хочешь с ней - или сам себя взрывай, или нет". Потом несколько часов меня побили и перевезли в СБУ", - рассказал доброволец. В конце концов, заключил Руслан, сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для "правильной" отчетности - сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.

https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html

https://ria.ru/20230331/pytki-1862112193.html

https://ria.ru/20230322/pytki-1859895473.html

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"Начал ножовкой пилить ногу": доброволец из ДНР о пытках в украинском плену "Начал ножовкой пилить ногу": доброволец из ДНР о пытках в украинском плену 2023-04-04T05:25 true PT3M53S

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безопасность, донецкая народная республика, руслана (певица), служба безопасности украины