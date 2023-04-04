https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

Путин заявил, что санкции — это надолго

Путин заявил, что санкции — это надолго - РИА Новости, 04.04.2023

Путин заявил, что санкции — это надолго

Западные ограничения против России останутся надолго, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:05

2023-04-04T13:05

2023-04-04T15:22

владимир путин

экономика

россия

санкции в отношении россии

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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Западные ограничения против России останутся надолго, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций."Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", — отметил глава государства.

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, санкции в отношении россии