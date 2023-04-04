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Путин заявил, что санкции — это надолго - РИА Новости, 04.04.2023
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13:05 04.04.2023 (обновлено: 15:22 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
Путин заявил, что санкции — это надолго
Путин заявил, что санкции — это надолго - РИА Новости, 04.04.2023
Путин заявил, что санкции — это надолго
Западные ограничения против России останутся надолго, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:05
2023-04-04T15:22
владимир путин
экономика
россия
санкции в отношении россии
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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Западные ограничения против России останутся надолго, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций."Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", — отметил глава государства.
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владимир путин, экономика, россия, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
Путин заявил, что санкции — это надолго

Владимир Путин предупредил, что западные санкции против России останутся надолго

© РИА Новости / Пресс-служба Президента России | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента России
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Западные ограничения против России останутся надолго, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
"Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", — отметил глава государства.
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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