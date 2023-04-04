https://ria.ru/20230404/sakhalin-1862794063.html

На Сахалине погибли три человека в рухнувшей в реку иномарке

На Сахалине погибли три человека в рухнувшей в реку иномарке - РИА Новости, 04.04.2023

На Сахалине погибли три человека в рухнувшей в реку иномарке

В Томаринском районе на Сахалине вылетел в реку автомобиль Toyota Harrier, погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T04:12

2023-04-04T04:12

2023-04-04T10:32

происшествия

авто

сахалин

гибдд мвд рф

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. В Томаринском районе на Сахалине вылетел в реку автомобиль Toyota Harrier, погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение моста, после чего иномарка вылетела в реку.Автомобиль уже достали и вытащили на берег, на месте происшествия работают оперативные службы. Правоохранительные органы начали проверку.

https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html

сахалин

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происшествия, авто, сахалин, гибдд мвд рф