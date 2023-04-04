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На Сахалине погибли три человека в рухнувшей в реку иномарке
На Сахалине погибли три человека в рухнувшей в реку иномарке - РИА Новости, 04.04.2023
На Сахалине погибли три человека в рухнувшей в реку иномарке
В Томаринском районе на Сахалине вылетел в реку автомобиль Toyota Harrier, погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:12
2023-04-04T04:12
2023-04-04T10:32
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. В Томаринском районе на Сахалине вылетел в реку автомобиль Toyota Harrier, погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение моста, после чего иномарка вылетела в реку.Автомобиль уже достали и вытащили на берег, на месте происшествия работают оперативные службы. Правоохранительные органы начали проверку.
https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html
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Происшествия, Авто, Сахалин, ГИБДД МВД РФ
На Сахалине погибли три человека в рухнувшей в реку иномарке
ГИБДД: автомобиль Toyota Harrier вылетел в реку на Сахалине, погибли три человека
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. В Томаринском районе на Сахалине вылетел в реку автомобиль Toyota Harrier, погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД.
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"В ДТП скончались на месте водитель и два пассажира", — уточнил представитель пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, наехал на ограждение моста, после чего иномарка вылетела в реку.
Автомобиль уже достали и вытащили на берег, на месте происшествия работают оперативные службы. Правоохранительные органы начали проверку.
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