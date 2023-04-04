https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

Русофобия становится все дороже

Русофобия становится все дороже - РИА Новости, 04.04.2023

Русофобия становится все дороже

Из Евросоюза пришли две замечательные и очень симптоматичные новости. Польское издание Angora провело сравнительный анализ стоимости корзины пасхальных... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T09:11

экономика

польша

украина

россия

bild

красный крест

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аналитика

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Из Евросоюза пришли две замечательные и очень симптоматичные новости. Польское издание Angora провело сравнительный анализ стоимости корзины пасхальных продуктов в прошлом и текущем годах.Как сказал бы действующий градоначальник Киева, подорожали не только лишь самые востребованные продукты, мало что из съестных припасов смогло остаться на старых позициях. Так, например, обязательный пасхальный кулич год назад стоил 18 злотых, а в этом обойдется уже в 26 злотых (475 рублей), аналогичную тенденцию продемонстрировали и прочие товарные группы. Буханка самого простого хлеба выросла в цене с 2,20 злотых до 3,35 (62 рубля), яйца подорожали с 7 до 12 злотых (220 рублей), майонез потяжелел вдвое, и теперь за него просят 15 злотых (275 рублей), колбаса стоила 18, а теперь уже 28 злотых (515 рублей). Но самый рекордный рост показала обычная туалетная бумага. По непонятным причинам ценники на нее увеличились ровно втрое, с одиннадцати до 33 злотых (605 рублей). Как пишет издание, из-за полутора, а иногда и двукратного роста цен Польшу ждет самая дорогая Пасха за последние 30 лет.Этот тренд был бы неполным без упоминания второй, поистине шедевральной новости.Как пишет немецкий Bild, местное подразделение международной организации Красный крест долго и упорно собирало финансовую помощь для Украины, накопив без малого четыреста тысяч евро. Однако буквально перед самой отправкой ее представители заявили, что собранная сумма будет пущена на погашение образовавших долгов за коммунальные услуги, которые в Германии за прошедший год выросли в несколько раз. Такая вот шутливая гримаса реальности, которая не читает европейских газет и не знает, что немцы, если верить заявлениям политиков, полностью и совершенно безболезненно победили зависимость от российских энергоресурсов.Год назад, когда СВО перешла в свой текущий формат, а Евросоюз начал наперегонки выдумывать варианты эмбарго и прочих ограничений на импорт углеводородов с востока, все вменяемые специалисты и представители рынка предупреждали, что будет именно так. Над ними смеялись, пытаясь задавить пессимистические прогнозы волной саркастических публикаций. С момента введения санкций "из ада" Земля совершила всего один оборот вокруг небесного светила, а результаты уже более чем наглядны. Пророссийским авторам и ресурсам даже ничего придумывать не нужно, их западные коллеги прекрасно и сами справляются с задачей демонстрации того, кто относительно спокойно проходит этот бурный период истории, а кого уже укачивает на поворотах.Конечно, цены внутри России тоже не стоят на месте, а пытаются шагать в ногу со своими зарубежными собратьями, но если сравнивать, то положение у нас выглядит весьма предпочтительнее. Судите сами.По данным Росстата инфляция за прошедший год у нас составила 11,9 процента (8,4 в 2021-ом и 4,9 процента в 2020-ом соответственно). Главным негативным фактором стала индексация стоимости услуг ЖКХ, которые в среднем по стране выросли на девять процентов, прицепом потащив за собой львиную долю социальной сферы. Так, продовольственные товары прибавили около десяти процентов, а самый стремительный рост показали молочные продукты — плюс 15 процентов. С такими же показателями финишировали на российских полках макаронные изделия, рыба и сливочное масло. При этом охлажденные куры, яйца и фрукты с овощами немного подешевели.Здесь в голове нужно обязательно держать тот факт, что против нашей страны ополчился тот самый "весь цивилизованный мир", который без устали заливает в украинский костер новые порции финансового бензина, раздувая пожарче пламя боевых действий. Наши противники не гнушались никакими, даже абсолютно антирыночными и откровенно деструктивными приемами, но российская экономика выстояла.Посмотрим, как обстоят дела на той стороне.По итогам прошлого года на европейском континенте худшие финансовые показатели продемонстрировала Молдавия. Тридцать четыре процента инфляции при нуле санкций и тотальной поддержке со стороны Брюсселя. Далее в затылок выстроилась команда записных русофобов. Украина и страны Прибалтики, чьи валюты просели в среднем на 24 процента. Но если с этой вечно убыточной командой все понятно, то дальнейший список вызывает некоторые удивление. Как минимум у тех, кто верит западной прессе.Выяснилось, что инфляция в Польше, одном из самых активных и истеричных лоббистов антироссийских санкций, по итогам прошлого финансового года превысила 14 процентов, что больше, чем в России, чью экономику Варшава так яростно мечтала разрушить. При этом за февраль уже 2023 года польский злотый успел просесть почти на 19 процентов. Главное статистическое управление сообщает, что это худший показатель за последние четверть века, добавляя, что продукты и напитки, равно как услуги транспорта и энергоносители внутри польских границ стали дороже в среднем на 22-24 процента, а самый обычный свекловичный сахар подорожал вдвое.Берлин показал официальную инфляцию в восемь процентов, это худший показатель в истории в принципе. Продукты стали дороже в среднем на 14 процентов, а энергоносители — более чем на треть. По данным Федеральной ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения (BDEW) один киловатт-час обходился немецким гражданам 0,36 евро (30 рублей), а средние расходы домохозяйства только на электроэнергию увеличились с 1100 до 1730 евро (147,7 тысяч рублей) в год. Так что немецкий Красный крест не врет, им собранные полмиллиона евро явно нужнее, чем шустрым дельцам из команды Зеленского.До светлого праздника Пасхи осталось менее двух недель. У кого-то она будет веселая и красная, у кого-то разочаровывающая. Есть в этом, согласитесь, некое высшее провидение.

https://ria.ru/20230125/podorozhanie-1847435541.html

https://ria.ru/20230116/avstriya-1845175749.html

https://ria.ru/20221117/produkty-1832339592.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, польша, украина, россия, bild, красный крест, федеральная служба государственной статистики (росстат), аналитика