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Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть - РИА Новости, 04.04.2023
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02:43 04.04.2023 (обновлено: 10:03 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/rubl-1862790254.html
Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть
Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть - РИА Новости, 04.04.2023
Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть
Ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием определенного налогового периода и другими факторами, говорится в материале РБК. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:43
2023-04-04T10:03
экономика
цены на нефть
россия
опек
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием определенного налогового периода и другими факторами, говорится в материале РБК.В статье говорится, что продолжающиеся сделки по продаже активов зарубежных компаний в России и корректировка требований Центробанка к обязательным резервам в недружественных валютах стали дополнительными факторами давления на отечественную валюту.По мнению аналитиков, решение ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавший за этим рост цен на нефть положительно скажутся на позициях рубля лишь в будущем.Ранее страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года.В понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.
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экономика, цены на нефть, россия, опек, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Россия, ОПЕК, Московская биржа
Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть

РБК: аналитики связали ослабление рубля с окончанием определенного налогового периода

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием определенного налогового периода и другими факторами, говорится в материале РБК.
«
"Эксперты связывают ослабление российской валюты с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций", — отметили в издании.
В статье говорится, что продолжающиеся сделки по продаже активов зарубежных компаний в России и корректировка требований Центробанка к обязательным резервам в недружественных валютах стали дополнительными факторами давления на отечественную валюту.
По мнению аналитиков, решение ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавший за этим рост цен на нефть положительно скажутся на позициях рубля лишь в будущем.
Ранее страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года.
В понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.
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