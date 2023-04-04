Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть
РБК: аналитики связали ослабление рубля с окончанием определенного налогового периода
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием определенного налогового периода и другими факторами, говорится в материале РБК.
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"Эксперты связывают ослабление российской валюты с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций", — отметили в издании.
В статье говорится, что продолжающиеся сделки по продаже активов зарубежных компаний в России и корректировка требований Центробанка к обязательным резервам в недружественных валютах стали дополнительными факторами давления на отечественную валюту.
По мнению аналитиков, решение ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавший за этим рост цен на нефть положительно скажутся на позициях рубля лишь в будущем.
Ранее страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года.
В понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.