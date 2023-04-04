https://ria.ru/20230404/rubl-1862790254.html

Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть

Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть - РИА Новости, 04.04.2023

Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть

Ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием определенного налогового периода и другими факторами, говорится в материале РБК. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:43

2023-04-04T02:43

2023-04-04T10:03

экономика

цены на нефть

россия

опек

московская биржа

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием определенного налогового периода и другими факторами, говорится в материале РБК.В статье говорится, что продолжающиеся сделки по продаже активов зарубежных компаний в России и корректировка требований Центробанка к обязательным резервам в недружественных валютах стали дополнительными факторами давления на отечественную валюту.По мнению аналитиков, решение ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавший за этим рост цен на нефть положительно скажутся на позициях рубля лишь в будущем.Ранее страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года.В понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230403/neft-1862696782.html

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, россия, опек, московская биржа