https://ria.ru/20230404/rossiya-1862966937.html

Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России

Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России - РИА Новости, 04.04.2023

Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России

Утверждения иностранных экспертов и статьи в зарубежных СМИ с громкими заголовками об "истощенной России", проигрывающей в конфликте с Украиной, не... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:39

2023-04-04T16:39

2023-04-04T18:13

россия

украина

москва

в мире

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Утверждения иностранных экспертов и статьи в зарубежных СМИ с громкими заголовками об "истощенной России", проигрывающей в конфликте с Украиной, не соответствуют действительности, пишет Exxpress.Exxpress указывает, что Россия проводила грамотную стратегию, нанося зимой удары по энергетической инфраструктуре Украины, при этом не провоцируя массовые разрушения.Читатели издания согласились с таким мнением."Но они должны быть идиотами, которые всерьез верят, что у русских рано или поздно закончится оружие, боеприпасы или что-то еще. За что таким персонажам столько платят?" — спросил пользователь."Это было не "ошибочное суждение", а пропагандистская ложь", — резюмировали читатели.Западные политики постоянно заявляют, что Киев должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862918662.html

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862302178.html

россия

украина

москва

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