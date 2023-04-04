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Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России - РИА Новости, 04.04.2023
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16:39 04.04.2023 (обновлено: 18:13 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/rossiya-1862966937.html
Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России
Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России - РИА Новости, 04.04.2023
Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России
Утверждения иностранных экспертов и статьи в зарубежных СМИ с громкими заголовками об "истощенной России", проигрывающей в конфликте с Украиной, не... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:39
2023-04-04T18:13
россия
украина
москва
в мире
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Утверждения иностранных экспертов и статьи в зарубежных СМИ с громкими заголовками об "истощенной России", проигрывающей в конфликте с Украиной, не соответствуют действительности, пишет Exxpress.Exxpress указывает, что Россия проводила грамотную стратегию, нанося зимой удары по энергетической инфраструктуре Украины, при этом не провоцируя массовые разрушения.Читатели издания согласились с таким мнением."Но они должны быть идиотами, которые всерьез верят, что у русских рано или поздно закончится оружие, боеприпасы или что-то еще. За что таким персонажам столько платят?" — спросил пользователь."Это было не "ошибочное суждение", а пропагандистская ложь", — резюмировали читатели.Западные политики постоянно заявляют, что Киев должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230404/zelenskiy-1862918662.html
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россия, украина, москва, в мире, киев
Россия, Украина, Москва, В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев
Exxpress: Запад серьезно ошибся по поводу России

Exxpress: слова об истощенной России оказались полным заблуждением

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Утверждения иностранных экспертов и статьи в зарубежных СМИ с громкими заголовками об "истощенной России", проигрывающей в конфликте с Украиной, не соответствуют действительности, пишет Exxpress.
«
"Верить в то, что российский арсенал вооружений почти опустошен, было, очевидно, полным заблуждением", — приводит издание слова профессора международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.
Exxpress указывает, что Россия проводила грамотную стратегию, нанося зимой удары по энергетической инфраструктуре Украины, при этом не провоцируя массовые разрушения.
Читатели издания согласились с таким мнением.
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"Но они должны быть идиотами, которые всерьез верят, что у русских рано или поздно закончится оружие, боеприпасы или что-то еще. За что таким персонажам столько платят?" — спросил пользователь.
«
"Оружейный арсенал России пуст, а санкции действуют. Даже в сказке о Гензеле и Гретель больше правды", — написал еще один.
"Это было не "ошибочное суждение", а пропагандистская ложь", — резюмировали читатели.
Западные политики постоянно заявляют, что Киев должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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