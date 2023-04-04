https://ria.ru/20230404/rossiya-1862880655.html
Путин назвал задачу номер один для властей
Путин назвал задачу номер один для властей - РИА Новости, 04.04.2023
Путин назвал задачу номер один для властей
Решение вопроса о повышении благосостояния россиян является приоритетом для властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:06
2023-04-04T13:06
2023-04-04T13:06
общество
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Решение вопроса о повышении благосостояния россиян является приоритетом для властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе общения главы государства с рабочими завода "Тулажелдормаш", один из работников спросил президента о том, ведутся ли работы по увеличению доходов людей в связи с повышением цен.
https://ria.ru/20230404/zarplata-1862856936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал задачу номер один для властей
Путин: решение вопроса о повышении благосостояния россиян является для власти приоритетом
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Решение вопроса о повышении благосостояния россиян является приоритетом для властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения главы государства с рабочими завода "Тулажелдормаш", один из работников спросил президента о том, ведутся ли работы по увеличению доходов людей в связи с повышением цен.
«
"Ну да, цены растут, а зарплаты - не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой, на самом деле, для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос - уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", - сказал Путин.
Реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5 процентов, заявил Путин