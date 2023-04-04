Путин назвал задачу номер один для властей

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"Ну да, цены растут, а зарплаты - не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой, на самом деле, для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос - уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", - сказал Путин.