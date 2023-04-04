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Путин назвал задачу номер один для властей - РИА Новости, 04.04.2023
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13:06 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/rossiya-1862880655.html
Путин назвал задачу номер один для властей
Путин назвал задачу номер один для властей - РИА Новости, 04.04.2023
Путин назвал задачу номер один для властей
Решение вопроса о повышении благосостояния россиян является приоритетом для властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:06
2023-04-04T13:06
общество
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Решение вопроса о повышении благосостояния россиян является приоритетом для властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе общения главы государства с рабочими завода "Тулажелдормаш", один из работников спросил президента о том, ведутся ли работы по увеличению доходов людей в связи с повышением цен.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал задачу номер один для властей

Путин: решение вопроса о повышении благосостояния россиян является для власти приоритетом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "Тулажелдормаш"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода Тулажелдормаш - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода "Тулажелдормаш"
Читать ria.ru в
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Решение вопроса о повышении благосостояния россиян является приоритетом для властей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения главы государства с рабочими завода "Тулажелдормаш", один из работников спросил президента о том, ведутся ли работы по увеличению доходов людей в связи с повышением цен.
«
"Ну да, цены растут, а зарплаты - не очень, понятно. Вопрос-то самый ключевой, на самом деле, для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос - уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", - сказал Путин.
Путин о росте зарплат и доходов населения - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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