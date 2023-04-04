https://ria.ru/20230404/rossiya-1862850822.html

Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин

Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 04.04.2023

Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин

Западу не удается создать глобальную изоляцию вокруг России, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:39

2023-04-04T11:39

2023-04-04T12:20

россия

экономика

сергей нарышкин

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Западу не удается создать глобальную изоляцию вокруг России, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, "такие действия США являются грубым нарушением базовых фундаментальных норм международного права, потому что такими действиями Вашингтон пытается довольно нагло вмешаться во внутренние дела суверенных международных государств при определении ими своей внутренней и внешней политики"."По отношению к небольшим странам, которые прежде находились в сфере влияния Запада и не диверсифицировали свои внешние связи, такая политика Запада может давать какие-то результаты в среднесрочной перспективе. Но если говорить о государствах, имеющих такую стратегическую глубину, то такая политика США бесперспективна, а тем более она бесперспективна в отношении межгосударственных объединений, таких как Союзное государство Белоруссии и России, ОДКБ, Евразийский экономический союз",- отметил он.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, сергей нарышкин