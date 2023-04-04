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Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 04.04.2023
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11:39 04.04.2023 (обновлено: 12:20 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/rossiya-1862850822.html
Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин
Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 04.04.2023
Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин
Западу не удается создать глобальную изоляцию вокруг России, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:39
2023-04-04T12:20
россия
экономика
сергей нарышкин
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Западу не удается создать глобальную изоляцию вокруг России, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, "такие действия США являются грубым нарушением базовых фундаментальных норм международного права, потому что такими действиями Вашингтон пытается довольно нагло вмешаться во внутренние дела суверенных международных государств при определении ими своей внутренней и внешней политики"."По отношению к небольшим странам, которые прежде находились в сфере влияния Запада и не диверсифицировали свои внешние связи, такая политика Запада может давать какие-то результаты в среднесрочной перспективе. Но если говорить о государствах, имеющих такую стратегическую глубину, то такая политика США бесперспективна, а тем более она бесперспективна в отношении межгосударственных объединений, таких как Союзное государство Белоруссии и России, ОДКБ, Евразийский экономический союз",- отметил он.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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россия, экономика, сергей нарышкин
Россия, Экономика, Сергей Нарышкин
Запад не смог создать глобальную изоляцию России, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил о провале планов Запада создать глобальную изоляцию России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Западу не удается создать глобальную изоляцию вокруг России, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин.
«
"Мы видим, какое огромное давление оказывают Соединенные Штаты на страны Латинской Америки, Африки, Азии. Им не удается достичь своей цели, то есть создать такую блокаду вокруг России", - сказал он журналистам.
По словам Нарышкина, "такие действия США являются грубым нарушением базовых фундаментальных норм международного права, потому что такими действиями Вашингтон пытается довольно нагло вмешаться во внутренние дела суверенных международных государств при определении ими своей внутренней и внешней политики".
"По отношению к небольшим странам, которые прежде находились в сфере влияния Запада и не диверсифицировали свои внешние связи, такая политика Запада может давать какие-то результаты в среднесрочной перспективе. Но если говорить о государствах, имеющих такую стратегическую глубину, то такая политика США бесперспективна, а тем более она бесперспективна в отношении межгосударственных объединений, таких как Союзное государство Белоруссии и России, ОДКБ, Евразийский экономический союз",- отметил он.
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