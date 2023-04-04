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Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем - РИА Новости, 04.04.2023
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Шоубиз
 
09:47 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/reznik-1862815119.html
Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем
Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем - РИА Новости, 04.04.2023
Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летием и отметил, что созданные им песни и сегодня украшают репертуар... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:47
2023-04-04T09:47
шоубиз
россия
илья резник
владимир путин
алла пугачева
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летием и отметил, что созданные им песни и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Илья Рахмиэлевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания. Песни, созданные Вами в содружестве с талантливыми композиторами, и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей", - говорится в тексте телеграммы. Президент пожелал артисту здоровья и неиссякаемого вдохновения. Поэт-песенник, народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде. Песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы. Среди композиторов, писавших музыку на его тексты, – Исаак Дунаевский, Марк Фрадкин, Юрий Саульский, Евгений Крылатов, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Владимир Матецкий, Игорь Крутой и другие. Он награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. В 2018 году Резник был удостоен нагрудного знака министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру".
https://ria.ru/20230404/reznik-1862637089.html
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россия, илья резник, владимир путин, алла пугачева
Шоубиз, Россия, Илья Резник, Владимир Путин, Алла Пугачева
Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем

Путин в поздравлении Илье Резнику пожелал поэту здоровья и неиссякаемого вдохновения

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПоэт-песенник Илья Резник
Поэт-песенник Илья Резник - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Поэт-песенник Илья Резник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летием и отметил, что созданные им песни и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Илья Рахмиэлевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания. Песни, созданные Вами в содружестве с талантливыми композиторами, и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей", - говорится в тексте телеграммы.
Президент пожелал артисту здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Поэт-песенник, народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде. Песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы. Среди композиторов, писавших музыку на его тексты, – Исаак Дунаевский, Марк Фрадкин, Юрий Саульский, Евгений Крылатов, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Владимир Матецкий, Игорь Крутой и другие.
Он награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. В 2018 году Резник был удостоен нагрудного знака министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру".
Илья Резник - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Биография Ильи Резника
00:19
 
ШоубизРоссияИлья РезникВладимир ПутинАлла Пугачева
 
 
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