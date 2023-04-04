https://ria.ru/20230404/reznik-1862815119.html

Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем

Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем - РИА Новости, 04.04.2023

Путин поздравил поэта-песенника Илью Резника с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летием и отметил, что созданные им песни и сегодня украшают репертуар... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:47

2023-04-04T09:47

2023-04-04T09:47

шоубиз

россия

илья резник

владимир путин

алла пугачева

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летием и отметил, что созданные им песни и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Илья Рахмиэлевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания. Песни, созданные Вами в содружестве с талантливыми композиторами, и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей", - говорится в тексте телеграммы. Президент пожелал артисту здоровья и неиссякаемого вдохновения. Поэт-песенник, народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде. Песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы. Среди композиторов, писавших музыку на его тексты, – Исаак Дунаевский, Марк Фрадкин, Юрий Саульский, Евгений Крылатов, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Владимир Матецкий, Игорь Крутой и другие. Он награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. В 2018 году Резник был удостоен нагрудного знака министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру".

https://ria.ru/20230404/reznik-1862637089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, илья резник, владимир путин, алла пугачева