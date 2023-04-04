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ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.04.2023 (обновлено: 09:46 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 04.04.2023
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
Российские войска сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:06
2023-04-04T09:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Противник предпринял четыре безуспешных попытки провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток". Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожено до 20 боевиков", — сказал он.Как сообщало накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за минувшие сутки российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 45 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и польскую артиллерийскую установку Krab.
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безопасность, россия, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Гордеев (полковник)
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении

ВС России сорвали четыре украинских попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр РИА Новости. Российские войска сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Противник предпринял четыре безуспешных попытки провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток". Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожено до 20 боевиков", — сказал он.
Как сообщало накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за минувшие сутки российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 45 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и польскую артиллерийскую установку Krab.
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Российские артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлександр Гордеев (полковник)
 
 
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