https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 04.04.2023
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
Российские войска сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:06
2023-04-04T05:06
2023-04-04T09:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Противник предпринял четыре безуспешных попытки провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток". Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожено до 20 боевиков", — сказал он.Как сообщало накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за минувшие сутки российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 45 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и польскую артиллерийскую установку Krab.
https://ria.ru/20230404/gulyaypole-1862794771.html
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безопасность, россия, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Гордеев (полковник)
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали четыре украинских попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска сорвали четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Противник предпринял четыре безуспешных попытки провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток". Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожено до 20 боевиков", — сказал он.
Как сообщало накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за минувшие сутки российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 45 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и польскую артиллерийскую установку Krab.
Российские артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя