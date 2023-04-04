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Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий" - РИА Новости, 04.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:18 04.04.2023
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Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий"
Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий" - РИА Новости, 04.04.2023
Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий"
Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T07:18
2023-04-04T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава ведомства уточнил, что сегодня в столичном онлайн-сервисе представлено свыше 300 решений, которыми компании могут воспользоваться для развития и оптимизации производства. Программный комплекс СБИС, разработанный специалистами "Тензор", дает возможность в одном окне обмениваться материалами, подписывать документы, рассчитывать зарплату, вести бухгалтерию. Кроме того, система позволяет искать клиентов и налаживать контакты, проводить совещания и вебинары, находить информацию о контрагентах, ставить задачи, взаимодействовать с государственными информационными системами и выполнять ряд других задач.
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владислав овчинский, экономика, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии

Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий"

© Пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"В марте компания "Тензор" представила в сервисе "Банк технологий" многофункциональную систему для бизнеса, с помощью которой предприятия могут в одном интерфейсе наладить коммуникацию, учет и управление. Новинка будет полезна как для небольших организаций, так и для крупных компаний, имеющих филиалы по стране", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Глава ведомства уточнил, что сегодня в столичном онлайн-сервисе представлено свыше 300 решений, которыми компании могут воспользоваться для развития и оптимизации производства.
Программный комплекс СБИС, разработанный специалистами "Тензор", дает возможность в одном окне обмениваться материалами, подписывать документы, рассчитывать зарплату, вести бухгалтерию. Кроме того, система позволяет искать клиентов и налаживать контакты, проводить совещания и вебинары, находить информацию о контрагентах, ставить задачи, взаимодействовать с государственными информационными системами и выполнять ряд других задач.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологии
 
 
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