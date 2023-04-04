https://ria.ru/20230404/razrabotki-1862799121.html
Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий"
Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий" - РИА Новости, 04.04.2023
Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий"
Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T07:18
2023-04-04T07:18
2023-04-04T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862798941_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_33881f2bf3823df0ba97819c83e34b18.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава ведомства уточнил, что сегодня в столичном онлайн-сервисе представлено свыше 300 решений, которыми компании могут воспользоваться для развития и оптимизации производства. Программный комплекс СБИС, разработанный специалистами "Тензор", дает возможность в одном окне обмениваться материалами, подписывать документы, рассчитывать зарплату, вести бухгалтерию. Кроме того, система позволяет искать клиентов и налаживать контакты, проводить совещания и вебинары, находить информацию о контрагентах, ставить задачи, взаимодействовать с государственными информационными системами и выполнять ряд других задач.
https://ria.ru/20230403/moskva-1862570940.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862798941_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_382a2425e9928f63e78fee590664137e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, экономика, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"В марте компания "Тензор" представила в сервисе "Банк технологий" многофункциональную систему для бизнеса, с помощью которой предприятия могут в одном интерфейсе наладить коммуникацию, учет и управление. Новинка будет полезна как для небольших организаций, так и для крупных компаний, имеющих филиалы по стране", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Глава ведомства уточнил, что сегодня в столичном онлайн-сервисе представлено свыше 300 решений, которыми компании могут воспользоваться для развития и оптимизации производства.
Программный комплекс СБИС, разработанный специалистами "Тензор", дает возможность в одном окне обмениваться материалами, подписывать документы, рассчитывать зарплату, вести бухгалтерию. Кроме того, система позволяет искать клиентов и налаживать контакты, проводить совещания и вебинары, находить информацию о контрагентах, ставить задачи, взаимодействовать с государственными информационными системами и выполнять ряд других задач.
Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города