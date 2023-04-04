https://ria.ru/20230404/razrabotki-1862799121.html

Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий"

Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий" - РИА Новости, 04.04.2023

Овчинский: крупная ИТ-компания добавила разработки в "Банк технологий"

Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T07:18

2023-04-04T07:18

2023-04-04T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862798941_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_33881f2bf3823df0ba97819c83e34b18.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" пополнился разработками крупной российской ИТ-компании, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Глава ведомства уточнил, что сегодня в столичном онлайн-сервисе представлено свыше 300 решений, которыми компании могут воспользоваться для развития и оптимизации производства. Программный комплекс СБИС, разработанный специалистами "Тензор", дает возможность в одном окне обмениваться материалами, подписывать документы, рассчитывать зарплату, вести бухгалтерию. Кроме того, система позволяет искать клиентов и налаживать контакты, проводить совещания и вебинары, находить информацию о контрагентах, ставить задачи, взаимодействовать с государственными информационными системами и выполнять ряд других задач.

https://ria.ru/20230403/moskva-1862570940.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владислав овчинский, экономика, технологии