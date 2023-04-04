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Нижегородец ограбил магазин, чтобы сесть в тюрьму

Нижегородец ограбил магазин, чтобы сесть в тюрьму - РИА Новости, 04.04.2023

Нижегородец ограбил магазин, чтобы сесть в тюрьму

Мужчина с ножом ограбил продавца сельского магазина, чтобы вернуться в тюрьму, и раскидал деньги на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:07

2023-04-04T18:07

2023-04-04T18:07

происшествия

россия

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Мужчина с ножом ограбил продавца сельского магазина, чтобы вернуться в тюрьму, и раскидал деньги на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Ленина в рабочем поселке Бутурлино произошло нападение с ножом на продавца. "Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, который не пытался скрыться. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что зашел в магазин, приставил раскладной нож к шее продавца и попросил его передать имеющуюся в кассе наличность. После совершения преступления он вышел на улицу, выкинул деньги и остался дожидаться полицию", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). "Общаясь с полицейскими, мужчина признался, что решился на совершение преступления, потому что хотел попасть в тюрьму", - отмечается в сообщении. Мужчина заключен под стражу, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)