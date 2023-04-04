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Нижегородец ограбил магазин, чтобы сесть в тюрьму
Нижегородец ограбил магазин, чтобы сесть в тюрьму - РИА Новости, 04.04.2023
Нижегородец ограбил магазин, чтобы сесть в тюрьму
Мужчина с ножом ограбил продавца сельского магазина, чтобы вернуться в тюрьму, и раскидал деньги на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:07
2023-04-04T18:07
2023-04-04T18:07
происшествия
россия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Мужчина с ножом ограбил продавца сельского магазина, чтобы вернуться в тюрьму, и раскидал деньги на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Ленина в рабочем поселке Бутурлино произошло нападение с ножом на продавца. "Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, который не пытался скрыться. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что зашел в магазин, приставил раскладной нож к шее продавца и попросил его передать имеющуюся в кассе наличность. После совершения преступления он вышел на улицу, выкинул деньги и остался дожидаться полицию", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). "Общаясь с полицейскими, мужчина признался, что решился на совершение преступления, потому что хотел попасть в тюрьму", - отмечается в сообщении. Мужчина заключен под стражу, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Нижегородец ограбил магазин, чтобы сесть в тюрьму
В Нижегородской области мужчина ограбил сельский магазин из желания сесть в тюрьму
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости.
Мужчина с ножом ограбил продавца сельского магазина, чтобы вернуться в тюрьму, и раскидал деньги на улице, сообщает пресс-служба
ГУМВД России по Нижегородской области.
Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Ленина в рабочем поселке Бутурлино произошло нападение с ножом на продавца.
"Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, который не пытался скрыться. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что зашел в магазин, приставил раскладной нож к шее продавца и попросил его передать имеющуюся в кассе наличность. После совершения преступления он вышел на улицу, выкинул деньги и остался дожидаться полицию", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). "Общаясь с полицейскими, мужчина признался, что решился на совершение преступления, потому что хотел попасть в тюрьму", - отмечается в сообщении. Мужчина заключен под стражу, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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