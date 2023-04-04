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В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
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09:29 04.04.2023 (обновлено: 11:20 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/rassledovanie-1862812108.html
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ
Британские следователи прекратили расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, пишет газета... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:29
2023-04-04T11:20
в мире
великобритания
михаил фридман
альфа-банк
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Британские следователи прекратили расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По сведениям издания, речь идет о снятии обвинений в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в отмывании денег продолжается. В начале декабря британское агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, которого подозревают в отмывании денег. Имя задержанного не называлось, но СМИ утверждали, что речь идет о Фридмане. Альфа-банк опроверг эти сообщения и заявил, что бизнесмен находится у себя дома и никакого отношения к этой истории не имеет.
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в мире, великобритания, михаил фридман, альфа-банк
В мире, Великобритания, Михаил Фридман, Альфа-банк
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ

FT: в Британии расследование против Фридмана прекратили по двум из трех обвинений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Британские следователи прекратили расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против находящегося под санкциями российского миллиардера", — говорится в публикации.
По сведениям издания, речь идет о снятии обвинений в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в отмывании денег продолжается.
В начале декабря британское агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, которого подозревают в отмывании денег. Имя задержанного не называлось, но СМИ утверждали, что речь идет о Фридмане. Альфа-банк опроверг эти сообщения и заявил, что бизнесмен находится у себя дома и никакого отношения к этой истории не имеет.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
В Киеве считают, что Фридман хочет обойти санкции через гражданство Украины
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В миреВеликобританияМихаил ФридманАльфа-банк
 
 
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