https://ria.ru/20230404/rassledovanie-1862812108.html
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ
Британские следователи прекратили расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, пишет газета... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:29
2023-04-04T09:29
2023-04-04T11:20
в мире
великобритания
михаил фридман
альфа-банк
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Британские следователи прекратили расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По сведениям издания, речь идет о снятии обвинений в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в отмывании денег продолжается. В начале декабря британское агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, которого подозревают в отмывании денег. Имя задержанного не называлось, но СМИ утверждали, что речь идет о Фридмане. Альфа-банк опроверг эти сообщения и заявил, что бизнесмен находится у себя дома и никакого отношения к этой истории не имеет.
https://ria.ru/20220609/fridman-1794431809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, михаил фридман, альфа-банк
В мире, Великобритания, Михаил Фридман, Альфа-банк
В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ
FT: в Британии расследование против Фридмана прекратили по двум из трех обвинений