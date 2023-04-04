https://ria.ru/20230404/rassledovanie-1862812108.html

В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ

В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2023

В Британии с Фридмана сняли два из трех обвинений, пишут СМИ

Британские следователи прекратили расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, пишет газета... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:29

2023-04-04T09:29

2023-04-04T11:20

в мире

великобритания

михаил фридман

альфа-банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150631/88/1506318841_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_fc59a3a971ec346ee7988e0227e5dba3.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Британские следователи прекратили расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По сведениям издания, речь идет о снятии обвинений в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в отмывании денег продолжается. В начале декабря британское агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, которого подозревают в отмывании денег. Имя задержанного не называлось, но СМИ утверждали, что речь идет о Фридмане. Альфа-банк опроверг эти сообщения и заявил, что бизнесмен находится у себя дома и никакого отношения к этой истории не имеет.

https://ria.ru/20220609/fridman-1794431809.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, михаил фридман, альфа-банк