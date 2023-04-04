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В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"* - РИА Новости, 04.04.2023
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14:16 04.04.2023 (обновлено: 14:22 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/radio-1862906182.html
В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"*
В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"* - РИА Новости, 04.04.2023
В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"*
В Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России "Радио Свобода"*, сообщает во вторник УФСБ по Москве и Московской РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:16
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россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России "Радио Свобода"*, сообщает во вторник УФСБ по Москве и Московской области."Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, организовавшего незаконное радиовещание контента СМИ, включенных в Реестр иностранных агентов, на территории Московского региона. &lt;...&gt; Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента "Радио Свобода"*, доступ к которому ограничен на основании требования Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.Проводник "вражеского голоса" признан виновным в административном правонарушении по статье о "нарушении требований к использованию радиочастотного спектра", также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ, участвующих в операции на Украине.*Признано СМИ-иноагентом
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье)
Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"*

В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего кустарное вещание "Радио Свобода"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России "Радио Свобода"*, сообщает во вторник УФСБ по Москве и Московской области.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, организовавшего незаконное радиовещание контента СМИ, включенных в Реестр иностранных агентов, на территории Московского региона. <...> Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента "Радио Свобода"*, доступ к которому ограничен на основании требования Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.
Проводник "вражеского голоса" признан виновным в административном правонарушении по статье о "нарушении требований к использованию радиочастотного спектра", также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ, участвующих в операции на Украине.
*Признано СМИ-иноагентом
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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