https://ria.ru/20230404/radio-1862906182.html

В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"*

В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"* - РИА Новости, 04.04.2023

В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"*

В Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России "Радио Свобода"*, сообщает во вторник УФСБ по Москве и Московской РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:16

2023-04-04T14:16

2023-04-04T14:22

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России "Радио Свобода"*, сообщает во вторник УФСБ по Москве и Московской области."Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, организовавшего незаконное радиовещание контента СМИ, включенных в Реестр иностранных агентов, на территории Московского региона. <...> Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента "Радио Свобода"*, доступ к которому ограничен на основании требования Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.Проводник "вражеского голоса" признан виновным в административном правонарушении по статье о "нарушении требований к использованию радиочастотного спектра", также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ, участвующих в операции на Украине.*Признано СМИ-иноагентом

россия

московская область (подмосковье)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье)