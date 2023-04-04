https://ria.ru/20230404/pulemet-1862791396.html

Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны

Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны - РИА Новости, 04.04.2023

Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны

Украинских военных сняли с оружием, которое использовалось еще более ста лет назад, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале украинского издания... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T03:13

2023-04-04T03:13

2023-04-04T10:33

вооруженные силы украины

в мире

украина

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинских военных сняли с оружием, которое использовалось еще более ста лет назад, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua"."Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим", — говорится в сообщении.Ранее бойцы ВСУ жаловались на нехватку боеприпасов и отсутствие современного оружия.Пулемет "Максим" создан в 1883 году. Он считается родоначальником автоматического оружия. Различные его модификации широко использовались во время сражений в Первой и Второй мировых войнах. В России пулемет сняли с вооружения еще в середине ХХ века.

https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

вооруженные силы украины, в мире, украина