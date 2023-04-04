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Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны - РИА Новости, 04.04.2023
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03:13 04.04.2023 (обновлено: 10:33 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/pulemet-1862791396.html
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны - РИА Новости, 04.04.2023
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны
Украинских военных сняли с оружием, которое использовалось еще более ста лет назад, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале украинского издания... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:13
2023-04-04T10:33
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинских военных сняли с оружием, которое использовалось еще более ста лет назад, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua"."Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим", — говорится в сообщении.Ранее бойцы ВСУ жаловались на нехватку боеприпасов и отсутствие современного оружия.Пулемет "Максим" создан в 1883 году. Он считается родоначальником автоматического оружия. Различные его модификации широко использовались во время сражений в Первой и Второй мировых войнах. В России пулемет сняли с вооружения еще в середине ХХ века.
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Максим Горбачев
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны

Украинских военных сняли на видео с пулеметом "Максим" времен Первой и Второй мировых войн

Украинские военные с пулеметами "Максим". Кадр из видео
Украинские военные с пулеметами Максим. Кадр из видео
Украинские военные с пулеметами "Максим". Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинских военных сняли с оружием, которое использовалось еще более ста лет назад, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua".
"Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим", — говорится в сообщении.
Ранее бойцы ВСУ жаловались на нехватку боеприпасов и отсутствие современного оружия.
Пулемет "Максим" создан в 1883 году. Он считается родоначальником автоматического оружия. Различные его модификации широко использовались во время сражений в Первой и Второй мировых войнах. В России пулемет сняли с вооружения еще в середине ХХ века.
Бой Группы Вагнера в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
РИА Новости сняло бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска
03:07
 
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