https://ria.ru/20230404/pulemet-1862791396.html
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны - РИА Новости, 04.04.2023
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны
Украинских военных сняли с оружием, которое использовалось еще более ста лет назад, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале украинского издания... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:13
2023-04-04T03:13
2023-04-04T10:33
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинских военных сняли с оружием, которое использовалось еще более ста лет назад, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua"."Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим", — говорится в сообщении.Ранее бойцы ВСУ жаловались на нехватку боеприпасов и отсутствие современного оружия.Пулемет "Максим" создан в 1883 году. Он считается родоначальником автоматического оружия. Различные его модификации широко использовались во время сражений в Первой и Второй мировых войнах. В России пулемет сняли с вооружения еще в середине ХХ века.
https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны
Украинских военных сняли на видео с пулеметом "Максим" времен Первой и Второй мировых войн