Рейтинг@Mail.ru
Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 04.04.2023 (обновлено: 15:36 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/protest-1862910669.html
Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО
Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО
Около тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства США в Москве в день основания НАТО,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:30
2023-04-04T15:36
общество
нато
молодая гвардия единой россии
мгер
финляндия
матеуш моравецкий
в мире
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862908094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3391c0852d639c1d1be023a939504a9b.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Около тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства США в Москве в день основания НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.Активисты скандировали: "Стоп НАТО!", "НАТО, вы убиваете стариков и детей", "НАТО, вы спонсируете терроризм".Протестующие также вышли с лозунгами: "НАТО нам не надо", "НАТО — спонсор нацизма", "Тигры" и "Абрамсы" говорят одинаково", "НАТО. Вы убиваете жителей Донбасса". В пресс-службе МГЕР заявляли РИА Новости, что акция пройдет у американской дипмиссии, где выступят активисты, которые участвовали в специальной военной операции.Сегодня премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии.
https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html
финляндия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса
"Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса
2023-04-04T14:30
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862908094_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_4aa8d167e73ccad260a97273dd8a0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нато, молодая гвардия единой россии, мгер, финляндия, матеуш моравецкий, в мире, польша
Общество, НАТО, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Финляндия, Матеуш Моравецкий, В мире, Польша
Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО

Активисты МГЕР и "Волонтерской роты" устроили акцию у посольства США в день основания НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Около тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства США в Москве в день основания НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Террористические акты по всей нашей стране, в Брянской области было захвачено село, были убиты наши военкоры. <...> Это терроризм, который навязывается альянсом. НАТО, вы спонсоры терроризма. <...> Мы не забудем и не простим", — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

Активисты скандировали: "Стоп НАТО!", "НАТО, вы убиваете стариков и детей", "НАТО, вы спонсируете терроризм".
Протестующие также вышли с лозунгами: "НАТО нам не надо", "НАТО — спонсор нацизма", "Тигры" и "Абрамсы" говорят одинаково", "НАТО. Вы убиваете жителей Донбасса".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Песков: вступление Финляндии в НАТО отличается от ситуации с Украиной
Вчера, 13:09
В пресс-службе МГЕР заявляли РИА Новости, что акция пройдет у американской дипмиссии, где выступят активисты, которые участвовали в специальной военной операции.

НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Организация основана 4 апреля 1949 года в Штатах.

Сегодня премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии.
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Как расширялась НАТО
Вчера, 14:31
 
ОбществоНАТОМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРФинляндияМатеуш МоравецкийВ миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала