https://ria.ru/20230404/protest-1862910669.html

Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО

Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО

Около тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства США в Москве в день основания НАТО,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:30

2023-04-04T14:30

2023-04-04T15:36

общество

нато

молодая гвардия единой россии

мгер

финляндия

матеуш моравецкий

в мире

польша

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Около тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства США в Москве в день основания НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.Активисты скандировали: "Стоп НАТО!", "НАТО, вы убиваете стариков и детей", "НАТО, вы спонсируете терроризм".Протестующие также вышли с лозунгами: "НАТО нам не надо", "НАТО — спонсор нацизма", "Тигры" и "Абрамсы" говорят одинаково", "НАТО. Вы убиваете жителей Донбасса". В пресс-службе МГЕР заявляли РИА Новости, что акция пройдет у американской дипмиссии, где выступят активисты, которые участвовали в специальной военной операции.Сегодня премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии.

https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html

финляндия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса "Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса 2023-04-04T14:30 true PT0M08S

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Ольга Фомченкова

общество, нато, молодая гвардия единой россии, мгер, финляндия, матеуш моравецкий, в мире, польша