Активисты вышли к посольству США в день основания НАТО
Активисты МГЕР и "Волонтерской роты" устроили акцию у посольства США в день основания НАТО
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Около тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" вышли на акцию у посольства США в Москве в день основания НАТО, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Террористические акты по всей нашей стране, в Брянской области было захвачено село, были убиты наши военкоры. <...> Это терроризм, который навязывается альянсом. НАТО, вы спонсоры терроризма. <...> Мы не забудем и не простим", — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.
Активисты скандировали: "Стоп НАТО!", "НАТО, вы убиваете стариков и детей", "НАТО, вы спонсируете терроризм".
Протестующие также вышли с лозунгами: "НАТО нам не надо", "НАТО — спонсор нацизма", "Тигры" и "Абрамсы" говорят одинаково", "НАТО. Вы убиваете жителей Донбасса".
В пресс-службе МГЕР заявляли РИА Новости, что акция пройдет у американской дипмиссии, где выступят активисты, которые участвовали в специальной военной операции.
НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Организация основана 4 апреля 1949 года в Штатах.
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