Государство поддержит важнейшие разработки в области промышленности

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"Нужно интенсивно развивать и внедрять новые технологии, разрабатывать новый продукт, создавать то, что будет определять нашу жизнь на ближайшую перспективу. Мы многое сделали для формирования комплексной системы поддержки промышленных объектов, такая же система комплексная и масштабная должна быть у нас в части поддержки перспективных НИОКРов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и разработок, особенно в части критически важной продукции и технологий. Тут возможен весь пакет мер и льгот, субсидий и так далее", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.