https://ria.ru/20230404/promyshlennost-1862928376.html
Государство поддержит важнейшие разработки в области промышленности
Государство поддержит важнейшие разработки в области промышленности - РИА Новости, 04.04.2023
Государство поддержит важнейшие разработки в области промышленности
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки и внедрения в промышленность новых технологий, добавив, что государство готово поддержать их,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:17
2023-04-04T15:17
2023-04-04T15:17
экономика
технологии
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки и внедрения в промышленность новых технологий, добавив, что государство готово поддержать их, но опираться нужно на частную инициативу. "Обязательно необходимо учитывать, опираться на частную инициативу, поэтому надо обратить особое внимание на создание условий для стимулирования привлечения внебюджетных средств. А государство, безусловно, должно подставить плечо и поддержать важнейшие разработки", - заверил он.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Государство поддержит важнейшие разработки в области промышленности
Путин заявил о поддержке государством важнейших разработок в области промышленности
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки и внедрения в промышленность новых технологий, добавив, что государство готово поддержать их, но опираться нужно на частную инициативу.
«
"Нужно интенсивно развивать и внедрять новые технологии, разрабатывать новый продукт, создавать то, что будет определять нашу жизнь на ближайшую перспективу. Мы многое сделали для формирования комплексной системы поддержки промышленных объектов, такая же система комплексная и масштабная должна быть у нас в части поддержки перспективных НИОКРов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и разработок, особенно в части критически важной продукции и технологий. Тут возможен весь пакет мер и льгот, субсидий и так далее", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
"Обязательно необходимо учитывать, опираться на частную инициативу, поэтому надо обратить особое внимание на создание условий для стимулирования привлечения внебюджетных средств. А государство, безусловно, должно подставить плечо и поддержать важнейшие разработки", - заверил он.
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