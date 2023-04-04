https://ria.ru/20230404/promyshlennost-1862903077.html

Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности

Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности - РИА Новости, 04.04.2023

Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности

Необходимы системные стимулирующие меры для развития промышленности России, нужно использовать все открывающиеся возможности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:03

2023-04-04T14:03

2023-04-04T14:03

экономика

россия

владимир путин

промышленность

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Необходимы системные стимулирующие меры для развития промышленности России, нужно использовать все открывающиеся возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно действовать намного более динамично, напористо и энергично, использовать все открывающиеся возможности, чтобы достичь активного внедрения передовых технологий и четкой связанности смежных производств, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, укрепления научно-промышленных школ и новых подходов в подготовке кадров - нужны системные стимулирующие меры", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Он отметил, что при этом нужно смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет.

https://ria.ru/20230404/korruptsiya-1862890813.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, промышленность