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Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности - РИА Новости, 04.04.2023
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14:03 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/promyshlennost-1862903077.html
Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности
Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности - РИА Новости, 04.04.2023
Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности
Необходимы системные стимулирующие меры для развития промышленности России, нужно использовать все открывающиеся возможности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:03
2023-04-04T14:03
экономика
россия
владимир путин
промышленность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Необходимы системные стимулирующие меры для развития промышленности России, нужно использовать все открывающиеся возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно действовать намного более динамично, напористо и энергично, использовать все открывающиеся возможности, чтобы достичь активного внедрения передовых технологий и четкой связанности смежных производств, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, укрепления научно-промышленных школ и новых подходов в подготовке кадров - нужны системные стимулирующие меры", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Он отметил, что при этом нужно смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет.
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экономика, россия, владимир путин, промышленность
Экономика, Россия, Владимир Путин, Промышленность
Путин потребовал принять стимулирующие меры для развития промышленности

Президент Путин: нужны системные стимулирующие меры для развития российской промышленности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Необходимы системные стимулирующие меры для развития промышленности России, нужно использовать все открывающиеся возможности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно действовать намного более динамично, напористо и энергично, использовать все открывающиеся возможности, чтобы достичь активного внедрения передовых технологий и четкой связанности смежных производств, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, укрепления научно-промышленных школ и новых подходов в подготовке кадров - нужны системные стимулирующие меры", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
Он отметил, что при этом нужно смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности
Вчера, 13:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПромышленность
 
 
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