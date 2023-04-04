https://ria.ru/20230404/proizvodstvo-1862855265.html
Путин призвал стремиться к локализации производства по важным направлениям
Путин призвал стремиться к локализации производства по важным направлениям - РИА Новости, 04.04.2023
Путин призвал стремиться к локализации производства по важным направлениям
Надо стремиться к 100-процентной локализации производства в РФ по критически важным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:53
2023-04-04T11:53
2023-04-04T13:23
россия
экономика
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо стремиться к 100-процентной локализации производства в РФ по критически важным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тулажелдормаш."Вот один из ваших руководителей очень правильные слова сейчас сказал, когда мы здесь ходили и осматривали предприятие. Вот у нас как задача в прежние годы ставилась локализация, то есть производство на территории Российской Федерации различных компонентов до 20-30-35%. И мы считали, что это очень хорошо, к этому надо стремится. И в нормальных условиях в целом это так и есть. Но даже если мы локализовали 90% какого-то оборудования, он правильно сказал, машина все равно не поедет, если 10% не хватает", - сказал Путин.Это не значит, добавил президент, "что мы везде должны стремиться к 100-процентной локализации", "но по вещам критического характера, мы должны стремится к 100-процентной локализации, к 100-процентному производству"."А там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные надёжные отношения с партнерами, которые действительно хотят с нами работать, причем работать на среднесрочную и более удаленную перспективу, там и будем кооперироваться с этими партнерами, безусловно. Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории. Но по критически важным направлениям, конечно, должны добиваться полного суверенитета", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал стремиться к локализации производства по важным направлениям
Путин: надо стремиться к полной локализации производства по критически важным направлениям
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо стремиться к 100-процентной локализации производства в РФ по критически важным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тулажелдормаш.
"Вот один из ваших руководителей очень правильные слова сейчас сказал, когда мы здесь ходили и осматривали предприятие. Вот у нас как задача в прежние годы ставилась локализация, то есть производство на территории Российской Федерации различных компонентов до 20-30-35%. И мы считали, что это очень хорошо, к этому надо стремится. И в нормальных условиях в целом это так и есть. Но даже если мы локализовали 90% какого-то оборудования, он правильно сказал, машина все равно не поедет, если 10% не хватает", - сказал Путин.
Это не значит, добавил президент, "что мы везде должны стремиться к 100-процентной локализации", "но по вещам критического характера, мы должны стремится к 100-процентной локализации, к 100-процентному производству".
"А там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные надёжные отношения с партнерами, которые действительно хотят с нами работать, причем работать на среднесрочную и более удаленную перспективу, там и будем кооперироваться с этими партнерами, безусловно. Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории. Но по критически важным направлениям, конечно, должны добиваться полного суверенитета", - подчеркнул Путин.
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