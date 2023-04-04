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Госдума одобрила проекты об упрощенном признании военнослужащих погибшими

Госдума одобрила проекты об упрощенном признании военнослужащих погибшими - РИА Новости, 04.04.2023

Госдума одобрила проекты об упрощенном признании военнослужащих погибшими

Госдума во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:14

2023-04-04T14:14

2023-04-04T14:14

общество

андрей турчак

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих. Устанавливается, что для признания военнослужащего погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. В том случае, если прямых свидетелей гибели нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. Об этом говорил один из авторов инициативы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. При этом в случае смерти военнослужащего порядок выдачи документа о смерти предусмотрит правительство. Кроме того, предлагается признать утратившим силу положение, согласно которому для подачи заявления о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим необходимо указать день окончания военных действий. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд. Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года, и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье, добавлял он. Сегодня по закону для признания смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий. Авторами документа выступили депутаты Госдумы от всех фракций, а также сенаторы.

https://ria.ru/20230401/patriotizm-1862413118.html

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общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия