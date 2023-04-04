Светская премьера: Асмус и Деревянко запустили фантастическое шоу "Сансара"

В Москве состоялась премьера фантастической драмы "Сансара" с Асмус и Деревянко
В центре сюжета — жизнь 35-летнего Андрея. Его сыграл Павел Деревянко, уточнили в пресс-службе проекта.
"В "Сансаре" я играю человека, который вдруг начинает жить в обратном времени. Это мое новое драматическое воплощение и, как говорит продюсер сериала Данила Шарапов, таким меня еще никто не видел", — рассказал артист.
В центре сюжета — жизнь 35-летнего Андрея. Его сыграл Павел Деревянко, уточнили в пресс-службе проекта.
"В "Сансаре" я играю человека, который вдруг начинает жить в обратном времени. Это мое новое драматическое воплощение и, как говорит продюсер сериала Данила Шарапов, таким меня еще никто не видел", — рассказал артист.
В главной женской роли Кристина Асмус, звезда "Интернов" и "Текста".
Актриса учла модные тенденции и пришла на премьеру в корсетном топе и расклешенных от бедра брюках.
В главной женской роли Кристина Асмус, звезда "Интернов" и "Текста".
Актриса учла модные тенденции и пришла на премьеру в корсетном топе и расклешенных от бедра брюках.
Увидеть в сериале можно и Константина Крюкова.
Он отдал предпочтение классике — на светском вечере актер был в черном костюме и белой рубашке.
Увидеть в сериале можно и Константина Крюкова.
Он отдал предпочтение классике — на светском вечере актер был в черном костюме и белой рубашке.
Посмотреть, как герой Деревянко разбирается со своим прошлым, пришла Светлана Камынина ("Интерны" и "Два холма").
Посмотреть, как герой Деревянко разбирается со своим прошлым, пришла Светлана Камынина ("Интерны" и "Два холма").
В числе звездных гостей была телеведущая Арина Шарапова.
В числе звездных гостей была телеведущая Арина Шарапова.
По ковровой дорожке прошла и актриса Анна Банщикова ("Ищейка", "Отчаянные").
По ковровой дорожке прошла и актриса Анна Банщикова ("Ищейка", "Отчаянные").
Анна Снаткина ("Фишер", "Обоюдное согласие") и телеведущий Виктор Васильев тоже позировали перед объективом камер светских репортеров.
Анна Снаткина ("Фишер", "Обоюдное согласие") и телеведущий Виктор Васильев тоже позировали перед объективом камер светских репортеров.
Оценить усилия Деревянко и Асмус в "Сансаре" пришла Алена Михайлова ("Чики", "За час до рассвета").
Узнать, справится ли герой шоу с бегом временем и своими ошибками, можно уже совсем скоро. Сериал "Сансара" стартует 6 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.
Оценить усилия Деревянко и Асмус в "Сансаре" пришла Алена Михайлова ("Чики", "За час до рассвета").
Узнать, справится ли герой шоу с бегом временем и своими ошибками, можно уже совсем скоро. Сериал "Сансара" стартует 6 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.