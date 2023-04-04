Светская премьера: Асмус и Деревянко запустили фантастическое шоу "Сансара"

В центре сюжета — жизнь 35-летнего Андрея. Его сыграл Павел Деревянко, уточнили в пресс-службе проекта.

"В "Сансаре" я играю человека, который вдруг начинает жить в обратном времени. Это мое новое драматическое воплощение и, как говорит продюсер сериала Данила Шарапов, таким меня еще никто не видел", — рассказал артист.