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Светская премьера: Асмус и Деревянко запустили фантастическое шоу "Сансара" - РИА Новости, 04.04.2023
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Культура
 
12:13 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/premera-1862843336.html
Светская премьера: Асмус и Деревянко запустили фантастическое шоу "Сансара"
Светская премьера: Асмус и Деревянко запустили фантастическое шоу "Сансара" - РИА Новости, 04.04.2023
Светская премьера: Асмус и Деревянко запустили фантастическое шоу "Сансара"
В Московском кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера сериала "Сансара". На ковровой дорожке позировали создатели проекта и звездные гости. О том,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:13
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московском кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера сериала "Сансара". На ковровой дорожке позировали создатели проекта и звездные гости. О том, кто первый посмотрел фантастическую драму об ошибках прошлого, — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Новости культуры, Кристина Асмус, Кино и сериалы, что посмотреть , Павел Деревянко, Фото
Светская премьера: Асмус и Деревянко запустили фантастическое шоу "Сансара"

В Москве состоялась премьера фантастической драмы "Сансара" с Асмус и Деревянко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московском кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера сериала "Сансара". На ковровой дорожке позировали создатели проекта и звездные гости. О том, кто первый посмотрел фантастическую драму об ошибках прошлого, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В центре сюжета — жизнь 35-летнего Андрея. Его сыграл Павел Деревянко, уточнили в пресс-службе проекта.

"В "Сансаре" я играю человека, который вдруг начинает жить в обратном времени. Это мое новое драматическое воплощение и, как говорит продюсер сериала Данила Шарапов, таким меня еще никто не видел", — рассказал артист.

Актеры Кристина Асмус, Павел Деревянко и продюсер по оригинальному контенту видеосервиса Okko Гавриил Гордеев на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

В центре сюжета — жизнь 35-летнего Андрея. Его сыграл Павел Деревянко, уточнили в пресс-службе проекта.

"В "Сансаре" я играю человека, который вдруг начинает жить в обратном времени. Это мое новое драматическое воплощение и, как говорит продюсер сериала Данила Шарапов, таким меня еще никто не видел", — рассказал артист.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В главной женской роли Кристина Асмус, звезда "Интернов" и "Текста".

Актриса учла модные тенденции и пришла на премьеру в корсетном топе и расклешенных от бедра брюках.

Актриса Кристина Асмус на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

В главной женской роли Кристина Асмус, звезда "Интернов" и "Текста".

Актриса учла модные тенденции и пришла на премьеру в корсетном топе и расклешенных от бедра брюках.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Увидеть в сериале можно и Константина Крюкова.

Он отдал предпочтение классике — на светском вечере актер был в черном костюме и белой рубашке.

Актер Константин Крюков на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

Увидеть в сериале можно и Константина Крюкова.

Он отдал предпочтение классике — на светском вечере актер был в черном костюме и белой рубашке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посмотреть, как герой Деревянко разбирается со своим прошлым, пришла Светлана Камынина ("Интерны" и "Два холма").

Актриса Светлана Камынина на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

Посмотреть, как герой Деревянко разбирается со своим прошлым, пришла Светлана Камынина ("Интерны" и "Два холма").

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В числе звездных гостей была телеведущая Арина Шарапова.

Телеведущая, журналист Арина Шарапова на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

В числе звездных гостей была телеведущая Арина Шарапова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

По ковровой дорожке прошла и актриса Анна Банщикова ("Ищейка", "Отчаянные").

Актриса Анна Банщикова на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

По ковровой дорожке прошла и актриса Анна Банщикова ("Ищейка", "Отчаянные").

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Анна Снаткина ("Фишер", "Обоюдное согласие") и телеведущий Виктор Васильев тоже позировали перед объективом камер светских репортеров.

Актриса Анна Снаткина и телеведущий Виктор Васильев на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

Анна Снаткина ("Фишер", "Обоюдное согласие") и телеведущий Виктор Васильев тоже позировали перед объективом камер светских репортеров.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Оценить усилия Деревянко и Асмус в "Сансаре" пришла Алена Михайлова ("Чики", "За час до рассвета").

Узнать, справится ли герой шоу с бегом временем и своими ошибками, можно уже совсем скоро. Сериал "Сансара" стартует 6 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

Актриса Алена Михайлова на премьере сериала Сансара режиссера Марии Агранович в кинотеатре Художественный в Москве

Оценить усилия Деревянко и Асмус в "Сансаре" пришла Алена Михайлова ("Чики", "За час до рассвета").

Узнать, справится ли герой шоу с бегом временем и своими ошибками, можно уже совсем скоро. Сериал "Сансара" стартует 6 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
КультураНовости культурыКристина АсмусКино и сериалычто посмотретьПавел ДеревянкоФото
 
 
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