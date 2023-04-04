https://ria.ru/20230404/predstavitelstvo-1862901145.html

При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.04.2023

При обстреле Макеевки в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:55

2023-04-04T13:55

2023-04-04T13:55

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 апреля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по улице Тухачевского, 22 ранен парень 2000 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия