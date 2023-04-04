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Проживание на Черном море на майские праздники подорожало в разы - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
06:18 04.04.2023 (обновлено: 10:14 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/prazdniki-1862797558.html
Проживание на Черном море на майские праздники подорожало в разы
Проживание на Черном море на майские праздники подорожало в разы - РИА Новости, 04.04.2023
Проживание на Черном море на майские праздники подорожало в разы
Цены в российских отелях на майские праздники за год поднялись от 5-20% до 2-3 раз по различным оценкам, меньше всего подорожали городские гостиницы, самый... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T06:18
2023-04-04T10:14
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цены в российских отелях на майские праздники за год поднялись от 5-20% до 2-3 раз по различным оценкам, меньше всего подорожали городские гостиницы, самый большой рост - на черноморском побережье, рассказали РИА Новости представители отрасли. "Что касается изменения цен на отдых относительно 2022 года, в 2023 году в городских отелях категории пять звезд увеличения стоимости размещения практически не произошло, в городских отелях три-четыре звезды цены увеличились на 5-7%. При этом прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории три-четыре звезды - в пределах 7-15%. Это связано, в первую очередь, со спросом и загруженностью объектов размещения", - сообщили в туроператоре "Алеан". "Рост цен у разных объектов на майские неоднороден, так как большинство объектов работает по динамической системе ценообразования и быстрее всего растут цены в популярных объектах с подогреваемыми бассейнами. Рост составляет от 15% до 2-3 раз", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", уточнив, что самый большой рост зафиксирован в гостиницах на черноморском побережье, за исключением Крыма, где цены не повышались. По данным "Интуриста", самым популярными экскурсионными турами на майские праздники по объему бронирований в данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал. "Если говорить о пляжных и оздоровительных турах, то лидируют Сочи, Крым, курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды", - добавили в компании. В пресс-службе туроператора Fun&amp;Sun агентству рассказали, что у них топ по популярности возглавляет Краснодарский край, за ним следуют Казань, Чечня, Дагестан, Калининград и Кавказские Минеральные Воды. По данным компании, поездка из Москвы в Казань на четыре ночи на майские праздники начинается от 23,9 тысячи рублей на одного с перелетом и размещением в отеле три звезды. Тур в Северную Осетию, Чечню и Дагестан на аналогичных условиях составит от 31,9 тысячи, 32,3 тысячи и 38,6 тысячи рублей соответственно.
https://ria.ru/20230401/baykal-1861857498.html
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, москва, калининград, краснодарский край, интурист, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Москва, Калининград, Краснодарский край, Интурист, отдых в России
Проживание на Черном море на майские праздники подорожало в разы

"Интурист": цены в отелях на Черном море на майские праздники выросли в 2-3 раза

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цены в российских отелях на майские праздники за год поднялись от 5-20% до 2-3 раз по различным оценкам, меньше всего подорожали городские гостиницы, самый большой рост - на черноморском побережье, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Что касается изменения цен на отдых относительно 2022 года, в 2023 году в городских отелях категории пять звезд увеличения стоимости размещения практически не произошло, в городских отелях три-четыре звезды цены увеличились на 5-7%. При этом прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории три-четыре звезды - в пределах 7-15%. Это связано, в первую очередь, со спросом и загруженностью объектов размещения", - сообщили в туроператоре "Алеан".
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"Рост цен у разных объектов на майские неоднороден, так как большинство объектов работает по динамической системе ценообразования и быстрее всего растут цены в популярных объектах с подогреваемыми бассейнами. Рост составляет от 15% до 2-3 раз", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", уточнив, что самый большой рост зафиксирован в гостиницах на черноморском побережье, за исключением Крыма, где цены не повышались.
По данным "Интуриста", самым популярными экскурсионными турами на майские праздники по объему бронирований в данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал. "Если говорить о пляжных и оздоровительных турах, то лидируют Сочи, Крым, курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды", - добавили в компании.
В пресс-службе туроператора Fun&Sun агентству рассказали, что у них топ по популярности возглавляет Краснодарский край, за ним следуют Казань, Чечня, Дагестан, Калининград и Кавказские Минеральные Воды. По данным компании, поездка из Москвы в Казань на четыре ночи на майские праздники начинается от 23,9 тысячи рублей на одного с перелетом и размещением в отеле три звезды. Тур в Северную Осетию, Чечню и Дагестан на аналогичных условиях составит от 31,9 тысячи, 32,3 тысячи и 38,6 тысячи рублей соответственно.
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