https://ria.ru/20230404/potter-1862846410.html

Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере

Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере - РИА Новости, 04.04.2023

Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере

Компания Warner Bros. Discovery Inc. близка к заключению сделки по созданию нового онлайн-телесериала по мотивам Гарри Поттера, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:26

2023-04-04T11:26

2023-04-04T13:30

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гарри поттер

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Компания Warner Bros. Discovery Inc. близка к заключению сделки по созданию нового онлайн-телесериала по мотивам Гарри Поттера, пишет Bloomberg."Каждый сезон будет основан на одной из семи книг Дж. К. Роулинг", - анонимно рассказали изданию источники в компании.Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс работают над соглашением с писательницей Джоан Роулинг, но на данный момент оно не заключено, сообщается в материале.Роулинг будет участвовать в работе над сериалом, чтобы контролировать его близость к оригиналу, однако не будет выступать в качестве его основного создателя, отмечает Bloomberg.Бренд " Гарри Поттер" породил ряд успешных продуктов и спин-оффов. Сотрудничая с компанией Avalanche Software, Warner Bros. в феврале выпустила ролевую игру Hogwarts Legacy, основанную на вселенной "Гарри Поттера".

https://ria.ru/20230126/potter-1847663277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), hbo, в мире, новости культуры, кино и сериалы