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Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере - РИА Новости, 04.04.2023
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Культура
 
11:26 04.04.2023 (обновлено: 13:30 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/potter-1862846410.html
Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере
Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере - РИА Новости, 04.04.2023
Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере
Компания Warner Bros. Discovery Inc. близка к заключению сделки по созданию нового онлайн-телесериала по мотивам Гарри Поттера, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:26
2023-04-04T13:30
технологии
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Компания Warner Bros. Discovery Inc. близка к заключению сделки по созданию нового онлайн-телесериала по мотивам Гарри Поттера, пишет Bloomberg."Каждый сезон будет основан на одной из семи книг Дж. К. Роулинг", - анонимно рассказали изданию источники в компании.Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс работают над соглашением с писательницей Джоан Роулинг, но на данный момент оно не заключено, сообщается в материале.Роулинг будет участвовать в работе над сериалом, чтобы контролировать его близость к оригиналу, однако не будет выступать в качестве его основного создателя, отмечает Bloomberg.Бренд " Гарри Поттер" породил ряд успешных продуктов и спин-оффов. Сотрудничая с компанией Avalanche Software, Warner Bros. в феврале выпустила ролевую игру Hogwarts Legacy, основанную на вселенной "Гарри Поттера".
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технологии, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), hbo, в мире, новости культуры, кино и сериалы
Технологии, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), HBO, В мире, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Bloomberg: Warner Bros. решила снять сериал о Гарри Поттере

Bloomberg: Warner Bros. заключит соглашение о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере

© Warner Bros. Pictures (2004)Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана
© Warner Bros. Pictures (2004)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Компания Warner Bros. Discovery Inc. близка к заключению сделки по созданию нового онлайн-телесериала по мотивам Гарри Поттера, пишет Bloomberg.
"Каждый сезон будет основан на одной из семи книг Дж. К. Роулинг", - анонимно рассказали изданию источники в компании.
Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс работают над соглашением с писательницей Джоан Роулинг, но на данный момент оно не заключено, сообщается в материале.
Роулинг будет участвовать в работе над сериалом, чтобы контролировать его близость к оригиналу, однако не будет выступать в качестве его основного создателя, отмечает Bloomberg.
Бренд " Гарри Поттер" породил ряд успешных продуктов и спин-оффов. Сотрудничая с компанией Avalanche Software, Warner Bros. в феврале выпустила ролевую игру Hogwarts Legacy, основанную на вселенной "Гарри Поттера".
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КультураТехнологииГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)HBOВ миреНовости культурыКино и сериалы
 
 
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