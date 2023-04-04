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В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы - РИА Новости, 04.04.2023
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13:10 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/potok-1862881991.html
В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы
В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы
В РФ убеждены, что трубопроводы "Северный поток" крайне важны для энергобезопасности Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:10
2023-04-04T13:10
россия
европа
германия
экономика
дмитрий песков
allianz se
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В РФ убеждены, что трубопроводы "Северный поток" крайне важны для энергобезопасности Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер сообщило, что немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток". "По-прежнему убеждены, что а) необходимо обеспечить транспорентное и с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов, которые привели к разрушению этой важной магистрали. И также сохраняем свою убежденность в том, что эта трубопроводная инфраструктура, которая крайне важна для энергетической безопасности Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают это решение, можно ли сказать, что есть надежда на восстановление поставок. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230404/gazoprovod-1862825108.html
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россия, европа, германия, экономика, дмитрий песков, allianz se, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Европа, Германия, Экономика, Дмитрий Песков, Allianz SE, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы

Песков: в России убеждены, что "Северные потоки" важны для энергобезопасности Европы

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В РФ убеждены, что трубопроводы "Северный поток" крайне важны для энергобезопасности Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток".
"По-прежнему убеждены, что а) необходимо обеспечить транспорентное и с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов, которые привели к разрушению этой важной магистрали. И также сохраняем свою убежденность в том, что эта трубопроводная инфраструктура, которая крайне важна для энергетической безопасности Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают это решение, можно ли сказать, что есть надежда на восстановление поставок.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В ФРГ возобновили страхование газопровода "Северный поток", пишут СМИ
Вчера, 10:32
 
РоссияЕвропаГерманияЭкономикаДмитрий ПесковAllianz SEГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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