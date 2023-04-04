В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы
Песков: в России убеждены, что "Северные потоки" важны для энергобезопасности Европы
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В РФ убеждены, что трубопроводы "Северный поток" крайне важны для энергобезопасности Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток".
"По-прежнему убеждены, что а) необходимо обеспечить транспорентное и с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов, которые привели к разрушению этой важной магистрали. И также сохраняем свою убежденность в том, что эта трубопроводная инфраструктура, которая крайне важна для энергетической безопасности Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают это решение, можно ли сказать, что есть надежда на восстановление поставок.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.