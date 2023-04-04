https://ria.ru/20230404/potok-1862881991.html

В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы

В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы - РИА Новости, 04.04.2023

В Кремле отметили важность "Северных потоков" для энергобезопасности Европы

В РФ убеждены, что трубопроводы "Северный поток" крайне важны для энергобезопасности Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:10

2023-04-04T13:10

2023-04-04T13:10

россия

европа

германия

экономика

дмитрий песков

allianz se

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В РФ убеждены, что трубопроводы "Северный поток" крайне важны для энергобезопасности Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер сообщило, что немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток". "По-прежнему убеждены, что а) необходимо обеспечить транспорентное и с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов, которые привели к разрушению этой важной магистрали. И также сохраняем свою убежденность в том, что эта трубопроводная инфраструктура, которая крайне важна для энергетической безопасности Европы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают это решение, можно ли сказать, что есть надежда на восстановление поставок. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230404/gazoprovod-1862825108.html

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европа

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, европа, германия, экономика, дмитрий песков, allianz se, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2