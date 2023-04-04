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Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 04.04.2023
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев на южнодонецком и запорожском направлениях потерял до 70 военнослужащих, также уничтожены две бронемашины и гаубица, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:28
2023-04-04T15:28
2023-04-04T15:36
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Киев на южнодонецком и запорожском направлениях потерял до 70 военнослужащих, также уничтожены две бронемашины и гаубица, заявили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Угледара и Новоселки в ДНР, а также Орехова и Щербаков в Запорожской области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Угледар, Россия, Безопасность
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях