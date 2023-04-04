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МИД Венгрии прокомментировал поставки оружия стран НАТО Украине - РИА Новости, 04.04.2023
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21:55 04.04.2023 (обновлено: 21:56 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/postavki-1863036204.html
МИД Венгрии прокомментировал поставки оружия стран НАТО Украине
МИД Венгрии прокомментировал поставки оружия стран НАТО Украине - РИА Новости, 04.04.2023
МИД Венгрии прокомментировал поставки оружия стран НАТО Украине
Страны-члены НАТО поодиночке далеко зашли в отправке оружия Киеву, и нет впечатления, что они хотят остановиться или сделать несколько шагов назад, но сам... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:55
2023-04-04T21:56
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
ласло кевер
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Страны-члены НАТО поодиночке далеко зашли в отправке оружия Киеву, и нет впечатления, что они хотят остановиться или сделать несколько шагов назад, но сам альянс должен избегать риска прямой конфронтации с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Подавляющее большинство стран-членов (НАТО) посылает оружие (Украине), очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса. Главное, на чем нам надо настаивать - что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и все делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией. Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе. И из их выступлений не создается впечатления, что они хотели бы изменить эту политику или задумывались бы о том, чтобы сделать несколько шагов назад", - сказал Сийярто журналистам после первого дня заседания глав МИД стран НАТО. Выступление транслировалось в Facebook*. По его словам, после выступлений на заседании глав МИД стран НАТО "не будет преувеличением сказать, что мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически косвенная война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск". По словам спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, ряд стран ЕС и НАТО отправили Украине смертоносного оружия на 60 миллиардов долларов, что сделало их участниками конфликта. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, ласло кевер, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Ласло Кевер, Евросоюз, НАТО
МИД Венгрии прокомментировал поставки оружия стран НАТО Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: члены НАТО далеко зашли в отправке оружия Киеву

© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Страны-члены НАТО поодиночке далеко зашли в отправке оружия Киеву, и нет впечатления, что они хотят остановиться или сделать несколько шагов назад, но сам альянс должен избегать риска прямой конфронтации с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Подавляющее большинство стран-членов (НАТО) посылает оружие (Украине), очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса. Главное, на чем нам надо настаивать - что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и все делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией. Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе. И из их выступлений не создается впечатления, что они хотели бы изменить эту политику или задумывались бы о том, чтобы сделать несколько шагов назад", - сказал Сийярто журналистам после первого дня заседания глав МИД стран НАТО. Выступление транслировалось в Facebook*.
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НАТО увязла на Украине по горло
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По его словам, после выступлений на заседании глав МИД стран НАТО "не будет преувеличением сказать, что мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны Европы, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически косвенная война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск". По словам спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, ряд стран ЕС и НАТО отправили Украине смертоносного оружия на 60 миллиардов долларов, что сделало их участниками конфликта.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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