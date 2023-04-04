https://ria.ru/20230404/posol-1862859201.html

Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии

Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии - РИА Новости, 04.04.2023

Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность Алексея Парамонова,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:06

2023-04-04T12:06

2023-04-04T12:23

политика

россия

италия

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в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность Алексея Парамонова, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации."Назначить Парамонова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Итальянской Республике", - говорится в тексте документа.Кроме того, Парамонов назначен послом России в Сан-Марино. Отдельным указом президент освободил от должности посла в Италии и Сан-Марино Сергея Разова.

https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861654247.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, италия, алексей парамонов, сергей разов, владимир путин, сан-марино, в мире