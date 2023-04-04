https://ria.ru/20230404/posol-1862859201.html
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии - РИА Новости, 04.04.2023
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность Алексея Парамонова,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:06
2023-04-04T12:06
2023-04-04T12:23
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность Алексея Парамонова, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации."Назначить Парамонова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Итальянской Республике", - говорится в тексте документа.Кроме того, Парамонов назначен послом России в Сан-Марино. Отдельным указом президент освободил от должности посла в Италии и Сан-Марино Сергея Разова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, италия, алексей парамонов, сергей разов, владимир путин, сан-марино, в мире
Политика, Россия, Италия, Алексей Парамонов, Сергей Разов, Владимир Путин, Сан-Марино, В мире
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии и назначил Парамонова