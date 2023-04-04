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Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии - РИА Новости, 04.04.2023
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12:06 04.04.2023 (обновлено: 12:23 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/posol-1862859201.html
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии - РИА Новости, 04.04.2023
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность Алексея Парамонова,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:06
2023-04-04T12:23
политика
россия
италия
алексей парамонов
сергей разов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность Алексея Парамонова, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации."Назначить Парамонова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Итальянской Республике", - говорится в тексте документа.Кроме того, Парамонов назначен послом России в Сан-Марино. Отдельным указом президент освободил от должности посла в Италии и Сан-Марино Сергея Разова.
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политика, россия, италия, алексей парамонов, сергей разов, владимир путин, сан-марино, в мире
Политика, Россия, Италия, Алексей Парамонов, Сергей Разов, Владимир Путин, Сан-Марино, В мире
Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии

Путин освободил Разова от обязанностей посла России в Италии и назначил Парамонова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность Алексея Парамонова, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Назначить Парамонова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Итальянской Республике", - говорится в тексте документа.
Кроме того, Парамонов назначен послом России в Сан-Марино. Отдельным указом президент освободил от должности посла в Италии и Сан-Марино Сергея Разова.
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