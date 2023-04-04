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Стали известны места посадки нового российского космического корабля - РИА Новости, 04.04.2023
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Наука
 
03:26 04.04.2023 (обновлено: 03:29 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/posadki-1862792640.html
Стали известны места посадки нового российского космического корабля
Стали известны места посадки нового российского космического корабля - РИА Новости, 04.04.2023
Стали известны места посадки нового российского космического корабля
Проектируемый в России космический корабль "Орел" сможет приземляться в двух районах – в Оренбургской области и в Сибири, карта точек посадки опубликована в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:26
2023-04-04T03:29
наука
космос - риа наука
оренбург
оренбургская область
уралвагонзавод
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Проектируемый в России космический корабль "Орел" сможет приземляться в двух районах – в Оренбургской области и в Сибири, карта точек посадки опубликована в научном журнале Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина "Пилотируемые полеты в космос". "На территории Российской Федерации определены два основных района посадки, важным требованием к которым является их близость к действующим транспортным коммуникациям (аэродромы, дороги, железные дороги) и местам, обеспечивающим возможность оказания медицинской помощи экипажу", - говорится в публикации. На карте, которая сопровождает материал, показаны две точки. Одна находится между реками Волга и Урал, вторая расположена между Обью и Иртышом. Обе точки довольно близки к границе РФ с Казахстаном. Уточняется, что отклонение возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля от расчетной точки посадки при штатном управляемом спуске как при возвращении от Луны, так и с околоземной орбиты, будет составлять не более семи километров. Кроме того, в выбранных районах автомобильные дороги будут находиться на удалении 20-25 километров. Также планируется, что в непосредственной близости от этих дорог будут подготовлены площадки для вертолетов, которые понадобятся, если наземные средства не смогут найти экипаж. Ранее в журнале головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение" были опубликованы материалы, согласно которым выбраны четыре района посадки нового корабля – Энгельс (Саратовская область), Орск (Оренбургская область), Оренбург и Рубцовск (Алтайский край). Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов ранее рассказал в интервью РИА Новости, что специалисты уже приступили к оборудованию мест посадки перспективного пилотируемого корабля "Орел". До этого сообщалось, что одно из мест посадки "Орла" будет находиться в 64 километрах юго-восточнее Оренбурга. Позднее "Уралвагонзавод" сообщил, что на место строительства комплекса посадки возвращаемых российских космических кораблей в Оренбургской области отгрузили партию гусеничных снегоболотоходов "Витязь". Машины будут использоваться для встречи экипажей.
https://ria.ru/20230328/dvfu-1861105771.html
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космос - риа наука, оренбург, оренбургская область, уралвагонзавод
Наука, Космос - РИА Наука, Оренбург, Оренбургская область, Уралвагонзавод
Стали известны места посадки нового российского космического корабля

Проектируемый корабль "Орел" сможет приземляться в Оренбургской области и в Сибири

© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Космический корабль "Орел". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Проектируемый в России космический корабль "Орел" сможет приземляться в двух районах – в Оренбургской области и в Сибири, карта точек посадки опубликована в научном журнале Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина "Пилотируемые полеты в космос".
"На территории Российской Федерации определены два основных района посадки, важным требованием к которым является их близость к действующим транспортным коммуникациям (аэродромы, дороги, железные дороги) и местам, обеспечивающим возможность оказания медицинской помощи экипажу", - говорится в публикации.
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На карте, которая сопровождает материал, показаны две точки. Одна находится между реками Волга и Урал, вторая расположена между Обью и Иртышом. Обе точки довольно близки к границе РФ с Казахстаном.
Уточняется, что отклонение возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля от расчетной точки посадки при штатном управляемом спуске как при возвращении от Луны, так и с околоземной орбиты, будет составлять не более семи километров.
Кроме того, в выбранных районах автомобильные дороги будут находиться на удалении 20-25 километров. Также планируется, что в непосредственной близости от этих дорог будут подготовлены площадки для вертолетов, которые понадобятся, если наземные средства не смогут найти экипаж.
Ранее в журнале головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение" были опубликованы материалы, согласно которым выбраны четыре района посадки нового корабля – Энгельс (Саратовская область), Орск (Оренбургская область), Оренбург и Рубцовск (Алтайский край).
Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов ранее рассказал в интервью РИА Новости, что специалисты уже приступили к оборудованию мест посадки перспективного пилотируемого корабля "Орел". До этого сообщалось, что одно из мест посадки "Орла" будет находиться в 64 километрах юго-восточнее Оренбурга.
Позднее "Уралвагонзавод" сообщил, что на место строительства комплекса посадки возвращаемых российских космических кораблей в Оренбургской области отгрузили партию гусеничных снегоболотоходов "Витязь". Машины будут использоваться для встречи экипажей.
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